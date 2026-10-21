Emlékszel még ezekre a barna nadrágokra? 6 retró fazon, ami most újra nagyon menő

A melengető földszínek és a feltűnő szabásvonalak elképesztő lendülettel tértek vissza a boltok polcaira. De te újra fel mered venni valamelyik ikonikus fazont?

Újra itt vannak a puha bordák, avagy fókuszban a kordbársony

Amikor beköszönt a hűvösebb idő, ösztönösen vágyunk a kellemes tapintású, melengető anyagok ölelésére, de azt talán senki nem sejtette, hogy valaha még a kordbársonyban fogjuk megtalálni a számításainkat. Pedig a jellegzetesen bordázott textúra tökéletes válasz erre az igényre, ráadásul csodásan mutat bőrdzsekikkel vagy a finom kötésű, szürkés és mélyzöld árnyalatú pulóverekkel kombinálva.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Akár egy kényelmes, lapos talpú félcipővel, akár egy vagányabb városi bakanccsal egészíted ki, garantáltan nem maradsz észrevétlen!

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