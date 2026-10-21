október 21. Orsolya napja Ma: 21°C Holnap: 16°C 🌦️
október 21. Orsolya napja Ma: 21°C Holnap: 16°C 🌦️
4 csillagjegy, akinek a Skorpió szezon szerencsét hoz
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 4 csillagjegy, akinek a Skorpió szezon...

4 csillagjegy, akinek a Skorpió szezon szerencsét hoz

Váradi Petra
Írta 2026.10.21.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Négy csillagjegy számára a Skorpió szezonja új lehetőségeket, szerencsés fordulatokat és régi ügyek rendezését hozhatja.

Október 23-án kezdetét veszi a Skorpió szezonja, amely az asztrológia szerint az átalakulás, a mély felismerések és a rejtett lehetőségek időszaka. Bár a Vénusz hátráló mozgása és az október 24-én retrográdba forduló Merkúr miatt régi ügyek és lezáratlannak hitt történetek is előkerülhetnek, négy csillagjegy számára mindez váratlan szerencsét és új lehetőségeket hozhat. A változás most nem feltétlenül a semmiből érkező ajándékot jelentheti, hanem azt is, hogy végre összeáll a kép, és észreveszed a korábban rejtve maradt esélyeket.

Ez az első jel, hogy elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

Skorpió – Végre te kerülsz a középpontba

A Skorpió szezonja természetesen neked kedvezhet a leginkább, hiszen a Nap belép a jegyedbe, és ezzel kezdetét veszi a személyes megújulás időszaka. Könnyebben felismerheted, mit szeretnél magad mögött hagyni, és milyen irányba indulnál tovább. Egy régóta húzódó ügyben végre tisztábban láthatsz, de az is előfordulhat, hogy valaki olyan lehetőséget kínál fel neked, amelyre korábban nem is gondoltál.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

Ezeket olvassák most

Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!

Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!

4 csillagjegy, akit még idén ősszel utolér a munkahelyi válság

4 csillagjegy, akit még idén ősszel utolér a munkahelyi válság

4 csillagjegy, aki év végére sokkal jobb anyagi helyzetbe kerül

4 csillagjegy, aki év végére sokkal jobb anyagi helyzetbe kerül

3 csillagjegy, aki büszkeségből sosem kezdeményez

3 csillagjegy, aki büszkeségből sosem kezdeményez

5 jel, hogy nem a másikat szereted, hanem a gondoskodó szerepét betölteni

5 jel, hogy nem a másikat szereted, hanem a gondoskodó szerepét betölteni

7 néma jel, hogy magányos vagy a saját családodban

7 néma jel, hogy magányos vagy a saját családodban

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.