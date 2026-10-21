4 csillagjegy, akinek a Skorpió szezon szerencsét hoz

Négy csillagjegy számára a Skorpió szezonja új lehetőségeket, szerencsés fordulatokat és régi ügyek rendezését hozhatja.

Október 23-án kezdetét veszi a Skorpió szezonja, amely az asztrológia szerint az átalakulás, a mély felismerések és a rejtett lehetőségek időszaka. Bár a Vénusz hátráló mozgása és az október 24-én retrográdba forduló Merkúr miatt régi ügyek és lezáratlannak hitt történetek is előkerülhetnek, négy csillagjegy számára mindez váratlan szerencsét és új lehetőségeket hozhat. A változás most nem feltétlenül a semmiből érkező ajándékot jelentheti, hanem azt is, hogy végre összeáll a kép, és észreveszed a korábban rejtve maradt esélyeket.

Ez az első jel, hogy elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Skorpió – Végre te kerülsz a középpontba

A Skorpió szezonja természetesen neked kedvezhet a leginkább, hiszen a Nap belép a jegyedbe, és ezzel kezdetét veszi a személyes megújulás időszaka. Könnyebben felismerheted, mit szeretnél magad mögött hagyni, és milyen irányba indulnál tovább. Egy régóta húzódó ügyben végre tisztábban láthatsz, de az is előfordulhat, hogy valaki olyan lehetőséget kínál fel neked, amelyre korábban nem is gondoltál.

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