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Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!
Depositphotos

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Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!

Váradi Petra
Írta 2026.10.21.
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Egy egyszerű trükk, néhány alapanyag és a megfelelő rétegezés: így lesz igazán finom a rakott krumpli, akár sajtosan vagy mustárral is.

A rakott krumpli igazi klasszikus, mégis könnyű elrontani: néha kiszárad, máskor szétesik, vagy éppen túl nehéz lesz a végeredmény. Pedig néhány egyszerű alapanyaggal és egy kis odafigyeléssel szaftos, krémes, szépen szeletelhető rakott krumpli kerülhet az asztalra, pont olyan, amiből mindenki szívesen kér még egy adagot.

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Hozzávalók 4–6 adaghoz

  • 1,2 kg burgonya
  • 6 db tojás
  • 30–35 dkg füstölt kolbász
  • 450–500 g tejföl
  • 5 dkg vaj vagy 2 evőkanál zsír
  • só és frissen őrölt bors
  • kevés vaj a tepsi kikenéséhez

A burgonya és a tojás előkészítése

A burgonyát alaposan megmossuk, majd héjában, enyhén sós vízben puhára főzzük. Fontos, hogy ne főzzük szét, mert a szeletelésnél és a rétegezésnél még tartania kell a formáját. Ha elkészült, leöntjük róla a vizet, hagyjuk kissé kihűlni, majd meghámozzuk, és körülbelül fél centiméter vastag karikákra vágjuk.

A tojásokat keményre főzzük, hideg vízben lehűtjük, meghámozzuk, majd szintén felkarikázzuk. A kolbászt vékony szeletekre vágjuk. A tejfölt egy tálban simára keverjük, és ízlés szerint kevés sóval, valamint frissen őrölt borssal ízesítjük. Arra figyeljünk, hogy a kolbász is sós, fűszeres, ezért a tejfölt ne sózzuk túl.

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