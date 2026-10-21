Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!

A rakott krumpli igazi klasszikus, mégis könnyű elrontani: néha kiszárad, máskor szétesik, vagy éppen túl nehéz lesz a végeredmény. Pedig néhány egyszerű alapanyaggal és egy kis odafigyeléssel szaftos, krémes, szépen szeletelhető rakott krumpli kerülhet az asztalra, pont olyan, amiből mindenki szívesen kér még egy adagot.
Hozzávalók 4–6 adaghoz
- 1,2 kg burgonya
- 6 db tojás
- 30–35 dkg füstölt kolbász
- 450–500 g tejföl
- 5 dkg vaj vagy 2 evőkanál zsír
- só és frissen őrölt bors
- kevés vaj a tepsi kikenéséhez
A burgonya és a tojás előkészítése
A burgonyát alaposan megmossuk, majd héjában, enyhén sós vízben puhára főzzük. Fontos, hogy ne főzzük szét, mert a szeletelésnél és a rétegezésnél még tartania kell a formáját. Ha elkészült, leöntjük róla a vizet, hagyjuk kissé kihűlni, majd meghámozzuk, és körülbelül fél centiméter vastag karikákra vágjuk.
A tojásokat keményre főzzük, hideg vízben lehűtjük, meghámozzuk, majd szintén felkarikázzuk. A kolbászt vékony szeletekre vágjuk. A tejfölt egy tálban simára keverjük, és ízlés szerint kevés sóval, valamint frissen őrölt borssal ízesítjük. Arra figyeljünk, hogy a kolbász is sós, fűszeres, ezért a tejfölt ne sózzuk túl.
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