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„Nagyapám egy titkos kulcsot hagyott hátra” – soha nem fogjuk megtudni, mit rejtegetett
Unsplash

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„Nagyapám egy titkos kulcsot hagyott hátra” – soha nem fogjuk megtudni, mit rejtegetett

Váradi Petra
Írta 2026.10.21.
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Egy rozsdás kekszesdobozban talált régi kulcs különös családi titokra utalt, de a nagyapa halála után senki sem tudta megfejteni, milyen levelezést őrzött évtizedeken át.

A kulcs egy rozsdás kekszesdobozban feküdt, a nagyapám fotói, zsebórája és egy csomó elintézetlen biztosítási papír között. Bronzból volt, kopott, a feje háromszögletű, a teste hosszú és vékony, egészen más, mint a házban található bármelyik zár kulcsa. Anyám emelte ki először, megfordította a kezében, és csak annyit mondott: ez meg mi.

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Egy kulcs, amely egyik zárhoz sem illett

A hagyatékot a nagyapám halála után három héttel kezdtük rendezni, a Kőbányán lévő kis lakásban, ahol ötven évig élt. Az a fajta lakás volt, ahol évtizedek óta gyűlt minden: a komódban a háborús igazolványok, a szekrény tetején egy bőrönd, amit a hagyaték rendezésekor nyitottunk ki először, mert nagyapám korábban mindig azt mondta, csak szemét van benne. A kulcsot a dobozban találtuk, külön egy zsebkendőbe csomagolva, mintha valaki tudatosan óvta volna valamitől.

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