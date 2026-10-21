„Többet kerestem, a végén mégis én maradtam nincstelen” – neked mit tanított a válás a pénzről?

Nem ugyanaz
Én egy nagyon keserű leckén keresztül tanultam meg, hogy a magas kereset sajnos nem egyenlő az anyagi biztonsággal. Azt hinnéd, hogyha valaki évente hetvenmilliót keres, akkor nem kell aggódni a pénz miatt, de ez tévedés.
A férjed hiába vezető beosztású cégtulajdonos vagy kiemelkedő jövedelemmel rendelkező szakember – ahogy az enyém is volt –, ha ennek ellenére (vagy pont ezért?) pénzügyi csapdában vagytok. Nálunk ugyanis minden bejövő forint azonnal ment is tovább valami kiadásra: a ház, lakás, kocsik törlesztőjére, a gyerekek magánóvodai és iskolai tandíjára, a férjem klubtagságaira stb.
A magas jövedelem ugyan lehetővé tette a – viszonylagos – luxus életmódot, ám nem járt automatikusan financiális biztonsággal. Mert az nem a bejövő pénz mennyiségétől függ, hanem attól, hogyha beüt a krach, mennyi van kéznél, hogy kilábalj belőle.
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Váláskor a férjem nem tudott kifizetni, mert nem volt félretett pénze. Mindent el kellett adnia és elfelezni, az pedig nem lett egy hatalmas összeg: utána vissza kellett mennem dolgozni, és azóta is teljesen átlagos életet élek.
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