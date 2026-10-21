4 csillagjegy, akit még idén ősszel utolér a munkahelyi válság

A bolygómozgások szimbolikus értelmezése szerint négy csillagjegynek érdemes felkészülnie a munkahelyi feszültségekre és a változásokra.

Az ősz hátralévő része néhány csillagjegy számára komoly kérdéseket vethet fel a karrierrel, a munkahelyi kapcsolatokkal és a jövőbeli tervekkel kapcsolatban. A Merkúr október 24-én kezdődő hátráló mozgása, valamint a Vénusz november közepéig tartó retrográd időszaka az asztrológiai értelmezések szerint felszínre hozhatja a régóta húzódó konfliktusokat és a halogatott döntéseket. Négy jegynek különösen érdemes lehet átgondolnia, mi az, ami még működik a munkájában, és min kellene változtatnia.

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Vízöntő – Megkérdőjelezheted a helyedet a munkahelyeden

A Vízöntő számára az ősz vége olyan felismeréseket hozhat, amelyek alapjaiban változtatják meg a karrierjéről alkotott képét. A Skorpióban hátráló Merkúr az asztrológiai hagyomány szerint a szakmai célok, a felelősség és a munkahelyi kommunikáció területét helyezheti előtérbe. Előfordulhat, hogy egy korábbi nézeteltérés újra felszínre kerül, vagy egy vezetői döntés miatt úgy érzed, nem becsülik meg eléggé a munkádat.

A válság nem feltétlenül jelent felmondást vagy elbocsátást: az is elég lehet hozzá, ha ráébredsz, hogy a jelenlegi pozíciód már nem kínál valódi fejlődési lehetőséget. Novemberben különösen fontos lehet, hogy ne indulatból reagálj, hanem mérlegeld, milyen feltételekkel tudnád elképzelni a folytatást. Egy kellemetlen beszélgetés akár abban is segíthet, hogy tisztábban lásd a lehetőségeidet. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 15. a numerológia szerint: bőség és erő Ezért ismerkedsz nehezen a születési hónapod szerint „A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá Nem csak a sütőtökös programoké az ősz: egy különleges kirándulóhely, amit érdemes felírnod az őszi bakancslistádra

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