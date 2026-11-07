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Kapszulagardrób télre – Erre a 10 alapdarabra lesz szükséged
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Kapszulagardrób télre – Erre a 10 alapdarabra lesz szükséged

Szalai Dóra
Írta 2026.11.07.
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Nem kell telezsúfolnod a szekrényedet ahhoz, hogy mindig legyen mit felvenned. Ez a 10 téli alapdarab tökéletesen kombinálható egymással.

Szeretnél reggelente gyorsabban felöltözni, miközben mindig úgy érzed, hogy stílusos az összeállításod? A kapszulagardrób lényege, hogy néhány jól megválasztott, egymással könnyen kombinálható ruhadarabból változatos szetteket állíthatsz össze. A 2026/27-es téli szezonban a klasszikus fazonok mellett a karakteres textúrák, a kifinomult szabásvonalak és a gazdag, mély színek is fontos szerepet kapnak. Mutatjuk azt a tíz alapdarabot, amelyekkel praktikus és divatos téli ruhatárat építhetsz!

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1. Klasszikus gyapjúkabát – a téli ruhatár legfontosabb darabja

Egy jó minőségű gyapjúkabát szinte minden téli összeállítás alapja lehet, ezért érdemes olyan fazont választani, amely több szezonon keresztül is megállja a helyét. A 2026/27-es tél egyik meghatározó iránya a strukturált vállú, egyenes vagy enyhén oversized szabású kabát, amely elegáns, mégis könnyen viselhető a hétköznapokon. A camel, a csokoládébarna, a szürke és a fekete különösen jó választás, mert szinte bármilyen színű ruhával kombinálhatók.

Ha igazán sokoldalú darabot keresel, válassz térd alá érő, öves vagy kétsoros gombolású változatot. Farmerrel és sportcipővel éppúgy jól mutat, mint elegáns nadrággal és csizmával. Ha egy kis szezonális újdonságot is szeretnél, kereshetsz magasított gallérú vagy műszőrme részletekkel díszített változatot.

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