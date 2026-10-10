október 10. Gedeon napja Ma: 18°C Holnap: 17°C 🌧️
október 10. Gedeon napja Ma: 18°C Holnap: 17°C 🌧️
Funkcionális őszi kapszulagardrób anélkül, hogy vagyonokat költenél rá
iStock

Címlap / Stílus / Divat / Funkcionális őszi kapszulagardrób...

Funkcionális őszi kapszulagardrób anélkül, hogy vagyonokat költenél rá

Nagy Emília
Írta 2026.10.10.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Tizennyolc darab ruha, ami egymással negyvennél is több kombinációt kiad: ez a kapszulagardrób lényege, és ősszel különösen jól működik, mert a réteges öltözködés eleve megköveteli, hogy a darabok passzoljanak egymáshoz.

A kapszulagardrób ötlete nem új keletű, a hetvenes években egy londoni butikos, Susie Faux alkotta meg a kifejezést, és azóta is ugyanaz a lényege: kevesebb, de jól összeválogatott darab, ami szezonról szezonra variálható. Ősszel ez azt jelenti, hogy a nyári ruhákat nem dobjuk ki, hanem rétegezzük, a téliket pedig még nem vesszük elő, hanem áthidaló darabokkal töltjük ki a hűvösebb heteket.

4 csillagjegy, akinél gyakoribbak a nárcisztikus vonások

Mérd fel, mi van már a szekrényben

Mielőtt bármit vásárolnál, pakold ki az egész szekrényt, és rakj külön kupacba mindent, amit az elmúlt egy évben ténylegesen hordtál ősszel. Ez a lista lesz az alapod. A legtöbb embernél kiderül, hogy legalább egy jó farmer, néhány póló és egy kabát már megvan, csak nem gondolt rá úgy, mint a kapszulagardrób magjára.

Érdemes ezután végigjárni, mi az, ami évek óta ott lóg a szekrényben, de sosem veszed fel.

Olvass még a témában

Ha egy darabot három szezon alatt sem húztál magadra, valószínűleg most sem fogod, szóval nyugodtan válogasd külön, és add tovább vagy add el.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Megcsalt a férjem, de egy mondata jobban fájt a hűtlenségnél

Ezeket olvassák most

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

Melyik házba költöznél be? Elárulja, melyik karrierút lehet az ideális számodra

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

Megörököltem a legfinomabb családi csalamádé receptet – és most megosztom veled

„A férjem fiókjában találtam egy második telefont” – így derült ki, mi zajlott a hátam mögött

„A férjem fiókjában találtam egy második telefont” – így derült ki, mi zajlott a hátam mögött

A 3 legveszélyesebb manipulatív mondat, ami simán előkerül egy hétköznapi beszélgetésben is

A 3 legveszélyesebb manipulatív mondat, ami simán előkerül egy hétköznapi beszélgetésben is

„Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen” – Párok, akik sorsa hamarabb keresztezte egymást, mint hitték

„Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen” – Párok, akik sorsa hamarabb keresztezte egymást, mint hitték

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban

Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.