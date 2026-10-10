Funkcionális őszi kapszulagardrób anélkül, hogy vagyonokat költenél rá

Tizennyolc darab ruha, ami egymással negyvennél is több kombinációt kiad: ez a kapszulagardrób lényege, és ősszel különösen jól működik, mert a réteges öltözködés eleve megköveteli, hogy a darabok passzoljanak egymáshoz.

A kapszulagardrób ötlete nem új keletű, a hetvenes években egy londoni butikos, Susie Faux alkotta meg a kifejezést, és azóta is ugyanaz a lényege: kevesebb, de jól összeválogatott darab, ami szezonról szezonra variálható. Ősszel ez azt jelenti, hogy a nyári ruhákat nem dobjuk ki, hanem rétegezzük, a téliket pedig még nem vesszük elő, hanem áthidaló darabokkal töltjük ki a hűvösebb heteket.

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Mérd fel, mi van már a szekrényben

Mielőtt bármit vásárolnál, pakold ki az egész szekrényt, és rakj külön kupacba mindent, amit az elmúlt egy évben ténylegesen hordtál ősszel. Ez a lista lesz az alapod. A legtöbb embernél kiderül, hogy legalább egy jó farmer, néhány póló és egy kabát már megvan, csak nem gondolt rá úgy, mint a kapszulagardrób magjára.

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Érdemes ezután végigjárni, mi az, ami évek óta ott lóg a szekrényben, de sosem veszed fel. Olvass még a témában Így készülnek a tökéletes, kopásálló vörös ajkak karácsonyra Az 5 legjobb futórövidnadrág – mindegyiket félmaratonon tesztelte a szerkesztőnk Tél utáni hajregenerálás: gyors tippek a fényesebb hajért, amiket már ma kipróbálhatsz Így viseld a Birkenstockot stílusosan, még a legnagyobb melegben is

Ha egy darabot három szezon alatt sem húztál magadra, valószínűleg most sem fogod, szóval nyugodtan válogasd külön, és add tovább vagy add el.

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