Ez az egyetlen kérelem segíthet pótolni a hiányzó éveket a nyugdíjadból – érdemes időben utánajárni

Egyetlen kérelemmel ellenőrizheted, hogy minden ledolgozott éved szerepel-e a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban. Mutatjuk, hogyan pótolhatod a hiányzó adatokat.

Sokan nem is tudják, hogy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok nem feltétlenül egyeznek meg a ténylegesen ledolgozott évekkel. Előfordulhat, hogy egy korábbi munkahely, egy rövidebb munkaviszony vagy valamelyik jogosító időszak hiányzik a rendszerből, ami később a nyugdíjra való jogosultságot és annak összegét is befolyásolhatja. A jó hír, hogy nem kell megvárni a nyugdíjba vonulást ahhoz, hogy ellenőrizzük ezeket az adatokat. A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárást már korábban is kezdeményezhetjük, így a hiányzó időszakok igazolására és a nyilvántartás rendezésére is lehetőség nyílhat.

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Miért fontos ellenőrizni a nyugdíjhoz nyilvántartott éveket?

Az öregségi nyugdíj megállapításánál alapvető jelentősége van annak, hogy mennyi elismert szolgálati időt szereztünk, és milyen keresetek után történt nyugdíjjárulék-fizetés. Ha valamelyik korábbi munkaviszonyunk nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a kereseti adataink hiányosak, az befolyásolhatja a későbbi nyugdíjszámítást.

Különösen azoknál fordulhat elő eltérés, akiknek hosszú, több munkahelyet érintő munkaviszonyuk volt, régebben megszűnt vállalatoknál dolgoztak, vagy olyan időszakok is vannak az életükben, amelyekről már nehéz dokumentumokat találni. A régi papíralapú nyilvántartásokból származó adatok sem mindig teljesek. Olvass még a témában Hétköznapi apró örömök amelyekről észrevétlenül szoktunk le – nekem ezek hiányoznak a legjobban „Pick me girl”, femináci, momzilla – leértékelő címkék, amelyekkel a nőket illeti a társadalom Ezekkel a hangulatos 90-es évekbeli filmekkel érdemes bekuckózni idén ősszel Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Az adategyeztetési eljárás célja, hogy a nyugdíjbiztosítási szerv az érintett közreműködésével tisztázza a szolgálati időket, a jogosultsági időket és a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseti adatokat.

Ha valamilyen időszak hiányzik, megfelelő bizonyítékok alapján kérhető annak elismerése és nyilvántartásba vétele.

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