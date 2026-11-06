november 6. Lénárd napja Ma: 11°C Holnap: 10°C ☁️
november 6. Lénárd napja Ma: 11°C Holnap: 10°C ☁️
Ez az egyetlen kérelem segíthet pótolni a hiányzó éveket a nyugdíjadból – érdemes időben utánajárni
iStock

Címlap / Kikapcsolódás / Közélet / Ez az egyetlen kérelem segíthet pótolni...

Ez az egyetlen kérelem segíthet pótolni a hiányzó éveket a nyugdíjadból – érdemes időben utánajárni

Váradi Petra
Írta 2026.11.06.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egyetlen kérelemmel ellenőrizheted, hogy minden ledolgozott éved szerepel-e a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban. Mutatjuk, hogyan pótolhatod a hiányzó adatokat.

Sokan nem is tudják, hogy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok nem feltétlenül egyeznek meg a ténylegesen ledolgozott évekkel. Előfordulhat, hogy egy korábbi munkahely, egy rövidebb munkaviszony vagy valamelyik jogosító időszak hiányzik a rendszerből, ami később a nyugdíjra való jogosultságot és annak összegét is befolyásolhatja. A jó hír, hogy nem kell megvárni a nyugdíjba vonulást ahhoz, hogy ellenőrizzük ezeket az adatokat. A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárást már korábban is kezdeményezhetjük, így a hiányzó időszakok igazolására és a nyilvántartás rendezésére is lehetőség nyílhat.

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek

Miért fontos ellenőrizni a nyugdíjhoz nyilvántartott éveket?

Az öregségi nyugdíj megállapításánál alapvető jelentősége van annak, hogy mennyi elismert szolgálati időt szereztünk, és milyen keresetek után történt nyugdíjjárulék-fizetés. Ha valamelyik korábbi munkaviszonyunk nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a kereseti adataink hiányosak, az befolyásolhatja a későbbi nyugdíjszámítást.

Különösen azoknál fordulhat elő eltérés, akiknek hosszú, több munkahelyet érintő munkaviszonyuk volt, régebben megszűnt vállalatoknál dolgoztak, vagy olyan időszakok is vannak az életükben, amelyekről már nehéz dokumentumokat találni. A régi papíralapú nyilvántartásokból származó adatok sem mindig teljesek.

Olvass még a témában

Az adategyeztetési eljárás célja, hogy a nyugdíjbiztosítási szerv az érintett közreműködésével tisztázza a szolgálati időket, a jogosultsági időket és a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseti adatokat.

Ha valamilyen időszak hiányzik, megfelelő bizonyítékok alapján kérhető annak elismerése és nyilvántartásba vétele.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
🌤️KisokosIdőjárásmai és 7 napos előrejelzés
A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Zsíros konyharuha? Ez a filléres trükk oldja meg

Ezeket olvassák most

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

5 helyzet, amikor nem kellene megbocsátanod – csak az önbecsülésed bánja

5 helyzet, amikor nem kellene megbocsátanod – csak az önbecsülésed bánja

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

Páros horoszkóp: ezek a legerősebb és leginkompatibilisebb csillagjegy párosok

Páros horoszkóp: ezek a legerősebb és leginkompatibilisebb csillagjegy párosok

Melyik csillagjegy a végzeted? – Az asztrológiai kémiateszt

Melyik csillagjegy a végzeted? – Az asztrológiai kémiateszt

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.