„Kirúgták a munkahelyéről, de nem árulta el” – a búcsúleveléből tudtam meg

A cetlit a farmer zsebéből szedtem ki, abból a nadrágból, amit már bedobtam volna a gépbe, ha nem tapintok rá valami papírra. Négyrét hajtva, a sarka gyűrött, mintha napok óta ott lapult volna a zsebben. Három sor volt ráírva, az egyik áthúzva, fölé újraírva. Az első szó az én nevem volt.
Nem olvastam végig azonnal. Ott álltam a fürdőszoba és a konyha közötti kis folyosón, a kezemben a nedves, félig szétesett papírdarabbal, és először azt hittem, valami régi bevásárlólista, amit elfelejtettem kidobni. Aztán megláttam a második sort, és leültem a mosógép tetejére, mert hirtelen nagyon elgyengültem.
Egy befejezetlen levél, ami mindent megváltoztatott
A levél nem volt befejezve. Péter, a férjem, azt írta, hogy szeret, hogy nem az én hibám, és hogy képtelen tovább csinálni úgy, hogy mindenkinek azt mutatja, minden rendben. Aztán a mondat közepén megszakadt, mintha abbahagyta volna, mert nem tudta, hogyan folytassa.
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