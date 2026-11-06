„Kirúgták a munkahelyéről, de nem árulta el” – a búcsúleveléből tudtam meg

Egy véletlenül megtalált cetli olyan titkot fedett fel a férjemről, amely mindent megváltoztatott, amit addig a közös életünkről gondoltam.

A cetlit a farmer zsebéből szedtem ki, abból a nadrágból, amit már bedobtam volna a gépbe, ha nem tapintok rá valami papírra. Négyrét hajtva, a sarka gyűrött, mintha napok óta ott lapult volna a zsebben. Három sor volt ráírva, az egyik áthúzva, fölé újraírva. Az első szó az én nevem volt.

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Nem olvastam végig azonnal. Ott álltam a fürdőszoba és a konyha közötti kis folyosón, a kezemben a nedves, félig szétesett papírdarabbal, és először azt hittem, valami régi bevásárlólista, amit elfelejtettem kidobni. Aztán megláttam a második sort, és leültem a mosógép tetejére, mert hirtelen nagyon elgyengültem.

Egy befejezetlen levél, ami mindent megváltoztatott

A levél nem volt befejezve. Péter, a férjem, azt írta, hogy szeret, hogy nem az én hibám, és hogy képtelen tovább csinálni úgy, hogy mindenkinek azt mutatja, minden rendben. Aztán a mondat közepén megszakadt, mintha abbahagyta volna, mert nem tudta, hogyan folytassa. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 30. a numerológia szerint: szabadság és kaland Tényleg az influenszereket utáljuk, vagy csak nem bírjuk elviselni a sikeres nőket? „Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink Ezt hozza 2026. november 3. a numerológia: család és otthon melege

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