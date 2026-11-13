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A Black Friday könnyen elronthatja a karácsonyodat – 5+1 dolog, amit érdemes átgondolnod vásárlás előtt
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A Black Friday könnyen elronthatja a karácsonyodat – 5+1 dolog, amit érdemes átgondolnod vásárlás előtt

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.13.
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A karácsonyi ajándékok beszerzése előtt különösen csábító lehet egy-egy hatalmas árengedmény, de nem árt, ha résen vagy.

A látványos százalékok és a sürgető reklámüzenetek mögött sokszor tudatosan felépített marketingfogások állnak.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző

Az áthúzott ár nem mindig azt jelenti, amire elsőre gondolnál

Egy hatalmas, áthúzott összeg mellett szinte automatikusan jó vételnek tűnik az új ár, különösen akkor, ha még egy látványos százalék is szerepel mellette. Azonban marketing szempontjából vizsgálva a kérdést, ennek a trükknek a hátterében az úgynevezett árhorgonyzás áll: az elsőként meglátott, magasabb ár viszonyítási pontként működik, így az utána következő összeg sokkal kedvezőbbnek érződik.

Csakhogy az áthúzott ár nem feltétlenül az az összeg, amelyért a terméket a közelmúltban ténylegesen meg lehetett vásárolni. Képzeld el, hogy egy terméket 40 000 forintról 28 000 forintra akcióznak, de a megelőző hónapban már 29 000 forintért is elérhető volt… Ebben az esetben a tényleges árcsökkenés nem 12 000, hanem mindössze 1000 forint a korábbi legalacsonyabb árhoz képest.

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