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Idén ősszel szándékosan hagyom romokban a kertemet – ezért döntöttem így
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Idén ősszel szándékosan hagyom romokban a kertemet – ezért döntöttem így

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.09.
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Idén ősszel hátat fordítottam a pedáns kertészkedés szabályainak, és meghagytam a természet uralmát a kertemben. Kiderült, hogy ennek nemcsak nekem, de a kert élővilágának is rengeteg előnye van.

Amíg mások gereblyével, zsákkal és halálosan komoly arccal küzdenek minden egyes lehullott levél miatt, én kényelmesen dőlök hátra a napsütötte teraszon, és hagyom, hogy a természet vegye át az irányítást.

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Tavaly ősszel egészen másképp alakultak a dolgaim, mint ahogyan terveztem. Egy nem várt műtét miatt egyik napról a másikra át kellett szerveznem a komplett életemet, és mindent el kellett halasztanom, amit nem tudtam otthonról, a négy fal közül (leginkább az ágyból) elintézni. Teljesen egyértelmű volt, hogy a kert rendbetétele is e feladatok közé fog tartozni – nem volt más választásom, mint hagyni, hogy minden úgy maradjon, ahogy éppen volt.

Amikor már kicsit jobban voltam és tudtam pár percet állni, az ablakból néztem, ahogy a növények elszáradtak, a szárak eldőltek, a lehullott levelek pedig lassan belepték az ágyásokat. Ez egyszerre volt jelképes értékű és frusztráló is: nem szerettem sosem, ha valami félbemarad vagy nem úgy alakult, ahogy elterveztem.

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