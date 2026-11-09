Idén ősszel szándékosan hagyom romokban a kertemet – ezért döntöttem így

Idén ősszel hátat fordítottam a pedáns kertészkedés szabályainak, és meghagytam a természet uralmát a kertemben. Kiderült, hogy ennek nemcsak nekem, de a kert élővilágának is rengeteg előnye van.

Amíg mások gereblyével, zsákkal és halálosan komoly arccal küzdenek minden egyes lehullott levél miatt, én kényelmesen dőlök hátra a napsütötte teraszon, és hagyom, hogy a természet vegye át az irányítást.

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Tavaly ősszel egészen másképp alakultak a dolgaim, mint ahogyan terveztem. Egy nem várt műtét miatt egyik napról a másikra át kellett szerveznem a komplett életemet, és mindent el kellett halasztanom, amit nem tudtam otthonról, a négy fal közül (leginkább az ágyból) elintézni. Teljesen egyértelmű volt, hogy a kert rendbetétele is e feladatok közé fog tartozni – nem volt más választásom, mint hagyni, hogy minden úgy maradjon, ahogy éppen volt.

Amikor már kicsit jobban voltam és tudtam pár percet állni, az ablakból néztem, ahogy a növények elszáradtak, a szárak eldőltek, a lehullott levelek pedig lassan belepték az ágyásokat. Ez egyszerre volt jelképes értékű és frusztráló is: nem szerettem sosem, ha valami félbemarad vagy nem úgy alakult, ahogy elterveztem. Olvass még a témában Lakásfelújítós lifehackek, amikkel hangulatos otthont varázsoltam, amikor semmi pénzem nem volt Gyors tojásfestés, festék nélkül! A legszebb húsvéti tojások filctollal 10 hiba a fürdőszobában, amitől nem lesz olyan elegáns, mint szeretnéd „Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

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