Így ártanak az egészségednek a horrorfilmek

A horrorfilmek nézése egyértelműen fokozhatja a stresszhormonok, különösen az adrenalin termelődését a szervezetben. Ahogy az ijesztő jelenetek lejátszódnak a képernyőn, a pulzus felgyorsul, és a szimpatikus idegrendszer aktivitása növekszik. Ez az élettani válasz segíthet ijesztő élmények elkerülésében, de hosszú távon fokozott stresszhez vezethet, amely káros hatással lehet az egészségre.
Növeli a stressz szintjét
Egy tudományos tanulmány szerint, melyet a Journal of Anxiety Disorders közölt, a rendszeres stressz okozta hormonváltozások hozzájárulhatnak a szorongásos zavarok és a depresszió kialakulásához. Így a horrorfilmek túlzott mennyiségben való fogyasztása végül negatívan hathat a mentális egészségre is.