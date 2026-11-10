A legjobb szépségápolási termékek 50 év feletti nőknek – egy profi sminkes szerint

Egy profi sminkes, Patty Bell szerint viszont néhány apró változtatás elég ahhoz, hogy a smink frissebbnek és természetesebbnek hasson. Összeszedtük, milyen termékekre esküszik, és miért.
Könnyű, színezett hidratáló az alapozó helyett
Egy nehéz alapozó nem az egyetlen, sőt nem is a legjobb módja annak, hogy hibátlan bőrt kapjunk, különösen akkor, ha a bőr szárazabb, vagy több textúra jelenik meg rajta. Patty inkább egy könnyű formulát javasol, amely kiegyenlíti a bőrtónust, de átengedi a természetes arcbőrt.
Szerinte ötven év felett érdemes kihagyni a púdert és a nehéz, matt alapozókat, hiszen a cél a ragyogó, üde bőr. A legjobb választás egy színezett hidratáló, amely vékony, építhető fedést ad, hidratáló összetevőkkel és ásványi fényvédelemmel. Az eredmény friss, harmatos hatás, ami inkább bőrápolásnak érződik, mint hagyományos alapozónak.
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