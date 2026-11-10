A legjobb szépségápolási termékek 50 év feletti nőknek – egy profi sminkes szerint

Ötven év felett a bőr szárazabbá válhat, és több textúra is megjelenhet rajta, ezért az, ami korábban bevált, már nem feltétlenül hozza ugyanazt a hatást.

Egy profi sminkes, Patty Bell szerint viszont néhány apró változtatás elég ahhoz, hogy a smink frissebbnek és természetesebbnek hasson. Összeszedtük, milyen termékekre esküszik, és miért.

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Könnyű, színezett hidratáló az alapozó helyett

Cult Beauty / Saie Slip Tint Dewy Tinted Moisturizer

Egy nehéz alapozó nem az egyetlen, sőt nem is a legjobb módja annak, hogy hibátlan bőrt kapjunk, különösen akkor, ha a bőr szárazabb, vagy több textúra jelenik meg rajta. Patty inkább egy könnyű formulát javasol, amely kiegyenlíti a bőrtónust, de átengedi a természetes arcbőrt.

Szerinte ötven év felett érdemes kihagyni a púdert és a nehéz, matt alapozókat, hiszen a cél a ragyogó, üde bőr. A legjobb választás egy színezett hidratáló, amely vékony, építhető fedést ad, hidratáló összetevőkkel és ásványi fényvédelemmel. Az eredmény friss, harmatos hatás, ami inkább bőrápolásnak érződik, mint hagyományos alapozónak. Olvass még a témában Ezeket a testrészeket mindenki elfelejti lekenni fényvédővel – Fogadjunk, hogy te is „Csoda, hogy beférsz az ajtón” – Testszégyenítő mondatok, amik egy életre tönkretesznek Menő még a boci? Íme az idei ősz legállatibb-trendjei és a kedvenc darabjaim közülük A fogas hajcsipeszek tényleg károsítják a hajat? Ezt mondják a szakértők

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