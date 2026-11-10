„Próbáld ki, hogy kivételesen figyelsz arra, amit mond” – Férfiak tanácsai a „békés” feleség érdekében

Minden férj nyugodt feleségre vágyik, de ennek érdekében nagyon keveset hajlandóak tenni. Egy férfi szemszögéből vizsgálja meg, mi áll valójában a „békétlen feleség" jelenség mögött.

Megértés

Nemrég a reptéren voltam és megakadt a szemem egy családon. Anyuka rendezgette a három izgatott gyerkőcöt és készítette elő az iratokat, apuka pedig elmélyülten a telefonjába feledkezett, teljesen figyelmen kívül hagyva a családját.

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Amikor sorra kerültek, anya megfogta az egyik bőröndöt, de mivel a másik kezében egy kisgyerek volt és az útlevelek, ezért szólt a férjének, hogy segítsen már. Amikor hallotta a nevét, apuka nagyot sóhajtott, majd a szemét forgatva, kelletlenül odament „segíteni.” Mintha valami hatalmas szívességet tenne.

És háromhavi fizetésem tenném rá, hogy amikor ez az ember legközelebb a barátaival iszik, akkor el fogja panaszolni nekik, hogy a nyaraláson az asszony végig nyaggatta. Nem értem, hogy a nők mért nem csinálnak forradalmat, én a helyükben már rég az utcán masíroznék. Olvass még a témában Azt hittük, rosszul esik majd nekik – ehelyett ezt mondták a házas ismerőseink az esküvőnkről „Már nem tudok hason aludni” – nagymellű nők vallomásai „Nem dicséred meg és úgy érzi, ő sosem lesz elég” – Ezért csal meg a pasid Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Mérlegekkel

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Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

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