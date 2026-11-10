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„Próbáld ki, hogy kivételesen figyelsz arra, amit mond” – Férfiak tanácsai a „békés” feleség érdekében
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„Próbáld ki, hogy kivételesen figyelsz arra, amit mond” – Férfiak tanácsai a „békés” feleség érdekében

Szőke Angéla
Írta 2026.11.10.
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Minden férj nyugodt feleségre vágyik, de ennek érdekében nagyon keveset hajlandóak tenni. Egy férfi szemszögéből vizsgálja meg, mi áll valójában a „békétlen feleség" jelenség mögött.

Megértés

Nemrég a reptéren voltam és megakadt a szemem egy családon. Anyuka rendezgette a három izgatott gyerkőcöt és készítette elő az iratokat, apuka pedig elmélyülten a telefonjába feledkezett, teljesen figyelmen kívül hagyva a családját.

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Amikor sorra kerültek, anya megfogta az egyik bőröndöt, de mivel a másik kezében egy kisgyerek volt és az útlevelek, ezért szólt a férjének, hogy segítsen már. Amikor hallotta a nevét, apuka nagyot sóhajtott, majd a szemét forgatva, kelletlenül odament „segíteni.” Mintha valami hatalmas szívességet tenne.

És háromhavi fizetésem tenném rá, hogy amikor ez az ember legközelebb a barátaival iszik, akkor el fogja panaszolni nekik, hogy a nyaraláson az asszony végig nyaggatta. Nem értem, hogy a nők mért nem csinálnak forradalmat, én a helyükben már rég az utcán masíroznék.

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