„Próbáld ki, hogy kivételesen figyelsz arra, amit mond” – Férfiak tanácsai a „békés” feleség érdekében

Megértés
Nemrég a reptéren voltam és megakadt a szemem egy családon. Anyuka rendezgette a három izgatott gyerkőcöt és készítette elő az iratokat, apuka pedig elmélyülten a telefonjába feledkezett, teljesen figyelmen kívül hagyva a családját.
Amikor sorra kerültek, anya megfogta az egyik bőröndöt, de mivel a másik kezében egy kisgyerek volt és az útlevelek, ezért szólt a férjének, hogy segítsen már. Amikor hallotta a nevét, apuka nagyot sóhajtott, majd a szemét forgatva, kelletlenül odament „segíteni.” Mintha valami hatalmas szívességet tenne.
És háromhavi fizetésem tenném rá, hogy amikor ez az ember legközelebb a barátaival iszik, akkor el fogja panaszolni nekik, hogy a nyaraláson az asszony végig nyaggatta. Nem értem, hogy a nők mért nem csinálnak forradalmat, én a helyükben már rég az utcán masíroznék.
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