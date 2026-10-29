Így teleltesd okosan a levenduládat, hogy kibírja tavaszig

Néhány egyszerű lépéssel sokat tehetsz azért, hogy a levendulád átvészelje a hideg hónapokat, és tavasszal újra szépen hajtson.

A levendula viszonylag ellenálló növény, de a téli fagyok, a túl sok nedvesség és a nem megfelelő elhelyezés könnyen kárt tehetnek benne. Mutatjuk, mire figyelj, hogy tavasszal ismét egészségesen fejlődhessen.

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Ismerd meg a levendulád igényeit

A levendula általában jól viseli a hideget, de a télállósága függ a fajtától, a növény korától és attól is, milyen körülmények között nevelkedik. A kifejlett, kertbe ültetett angol levendula jellemzően jobban tűri a fagyokat, míg egyes mediterrán fajták érzékenyebbek lehetnek.

A fiatal növényeknek és a cserépben nevelt példányoknak különösen fontos a megfelelő téli védelem.

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