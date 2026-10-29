Így teleltesd okosan a levenduládat, hogy kibírja tavaszig

A levendula viszonylag ellenálló növény, de a téli fagyok, a túl sok nedvesség és a nem megfelelő elhelyezés könnyen kárt tehetnek benne. Mutatjuk, mire figyelj, hogy tavasszal ismét egészségesen fejlődhessen.
Ismerd meg a levendulád igényeit
A levendula általában jól viseli a hideget, de a télállósága függ a fajtától, a növény korától és attól is, milyen körülmények között nevelkedik. A kifejlett, kertbe ültetett angol levendula jellemzően jobban tűri a fagyokat, míg egyes mediterrán fajták érzékenyebbek lehetnek.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.