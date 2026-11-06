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Így viseld 50 fölött a bőrkabátot úgy, hogy elegáns maradj
Pexels

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Így viseld 50 fölött a bőrkabátot úgy, hogy elegáns maradj

Váradi Petra
Írta 2026.11.06.
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Így viseld a bőrkabátot 50 felett, ha elegáns, nőies és modern megjelenésre vágysz – mutatjuk a legjobb fazonokat és kombinációkat.

A bőrkabát nem csak a fiatalabb korosztály ruhatárában mutat jól: 50 felett is lehet kifejezetten elegáns és nőies darab. A titok a megfelelő fazonban, a jól megválasztott színekben és az összeállítások harmóniájában rejlik. Mutatjuk, hogyan viseld úgy, hogy az összhatás stílusos és kifinomult legyen.

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A szabás az első

A bőrkabát 50 fölött csak akkor működik igazán, ha a szabás követi a test vonalait. A túl bő, oversize darabok inkább elnehezítik a sziluettet, a túl szűkek pedig kényelmetlenek és merevnek hatnak. A legjobb választás egy enyhén derékban húzott, a csípőnél záruló vagy épp a csípő alá érő fazon, amely megadja a kontúrt anélkül, hogy feszülne.

Érdemes próbafülkében forogni, leülni, karba tenni a kezünket a kabátban. Ha mozgás közben is jól esik viselni, nagy eséllyel az utcán is természetesen fog hatni rajtunk.

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