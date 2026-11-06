Így viseld 50 fölött a bőrkabátot úgy, hogy elegáns maradj

Így viseld a bőrkabátot 50 felett, ha elegáns, nőies és modern megjelenésre vágysz – mutatjuk a legjobb fazonokat és kombinációkat.

A bőrkabát nem csak a fiatalabb korosztály ruhatárában mutat jól: 50 felett is lehet kifejezetten elegáns és nőies darab. A titok a megfelelő fazonban, a jól megválasztott színekben és az összeállítások harmóniájában rejlik. Mutatjuk, hogyan viseld úgy, hogy az összhatás stílusos és kifinomult legyen.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A szabás az első

A bőrkabát 50 fölött csak akkor működik igazán, ha a szabás követi a test vonalait. A túl bő, oversize darabok inkább elnehezítik a sziluettet, a túl szűkek pedig kényelmetlenek és merevnek hatnak. A legjobb választás egy enyhén derékban húzott, a csípőnél záruló vagy épp a csípő alá érő fazon, amely megadja a kontúrt anélkül, hogy feszülne.

Érdemes próbafülkében forogni, leülni, karba tenni a kezünket a kabátban. Ha mozgás közben is jól esik viselni, nagy eséllyel az utcán is természetesen fog hatni rajtunk. Olvass még a témában Kinevetheted a high fashion-t, de azzal csak azt bizonyítod, hogy nem értesz a divathoz 10 őszi trend, amiért megőrülnek a divatrajongók – te melyiket vállalod be? Főszerepben a leggings: 5 őszi szett, amit tuti, hogy kipróbálok – lelőhelyekkel Kipróbáltuk: Ezek a tavaszi sminktermékek a legújabb kedvenceink

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.