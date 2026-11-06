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Okosabb vagy, mint egy érettségi tételsor összeállítója? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy érettségi tételsor összeállítója? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.06.
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Természeti jelenségek, híres festők, régi birodalmak és kémiai jelek – 10 kérdés, ami megmutatja, mennyire vagy otthon az általános műveltségben.

Van, aki a csillagok járásában otthonos, más a reneszánsz festők ecsetvonásait ismeri fejből, megint más a periódusos rendszert idézi álmában is. Ez a kvíz most mindhármat próbára teszi: összegyűjtöttünk tíz kérdést a természetről, a hétköznapi tudományról és a nagyvilág kulturális kincseiből.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni

Megtudhatod például, miért forróbb a Vénusz, mint a Naphoz közelebb keringő Merkúr, vagy hogy miért van csak két szárnya egy közönséges légynek. De szó lesz ókori filozófusokról, híres regényekről és egy indiai márványcsodáról is.

A kérdések könnyednek tűnnek, de csavarosak – pont annyira, hogy egy vacsorapartin biztosan imponálj velük. Nincs más dolgod, mint végiggondolni mind a tízet, és kiderül, hány pontot érnél egy igazi tudásbajnokságon.

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Kattints, és nézd meg, hány választ tudsz helyesen bevágni – a végén az is kiderül, milyen típusú műveltség-bajnok vagy!

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Hogyan nevezzük azt a jelenséget, amikor a Hold pontosan a Nap és a Föld közé kerül, így eltakarja a napkorongot?

Helyes! Helytelen!

Napfogyatkozáskor a Hold árnyéka vetül a Földre, emiatt nappal is elsötétedhet az ég néhány percre.

Melyik bolygó a legforróbb a Naprendszerben, bár nem ez kering legközelebb a Naphoz?

Helyes! Helytelen!

A Vénusz sűrű, szén-dioxid gazdag légköre erős üvegházhatást okoz, ezért felszíni hőmérséklete jóval meghaladja a Naphoz közelebbi Merkúrét.

Melyik emlősfaj az egyik kevés olyan állat, amely tojásokat rak, nem pedig élve szüli kölykeit?

Helyes! Helytelen!

A kacsacsőrű emlős és rokonai, a hangyászsünök az egyetlen tojásrakó emlősök, úgynevezett monotrémák.

Hány szárnya van általában egy közönséges légynek, szemben a legtöbb rovar négy szárnyával?

Helyes! Helytelen!

A légyfélék a kétszárnyúak rendjébe tartoznak, hátsó szárnypárjuk az evolúció során apró egyensúlyozó szervvé, úgynevezett billérré alakult.

Melyik állat ismert arról, hogy akár 100-150 évig is élhet?

Helyes! Helytelen!

A Galápagos-szigeteki óriásteknősök a leghosszabb életű szárazföldi gerincesek közé tartoznak.

Melyik ország fővárosa Bern?

Helyes! Helytelen!

Bern Svájc fővárosa, bár az ország legnagyobb és leghíresebb városa Zürich.

Ki írta 'A kis herceg' című, világszerte ismert mesekönyvet?

Helyes! Helytelen!

A francia író-pilóta 1943-ban publikálta a kötetet, amely azóta a világ egyik legtöbb nyelvre lefordított könyve.

Melyik holland festő alkotta az 'Éjjeli őrjárat' című monumentális festményt?

Helyes! Helytelen!

A festmény valójában egy nappali jelenetet ábrázol, csak a rárakódott lakkréteg sötétítette el, amikor elnevezték.

Melyik ókori görög filozófus volt Nagy Sándor nevelője?

Helyes! Helytelen!

Arisztotelész évekig tanította a makedón trónörököst, mielőtt az később hatalmas birodalmat épített.

Melyik országban található a híres Taj Mahal mauzóleum?

Helyes! Helytelen!

A fehér márvány mauzóleumot a 17. században egy mogul uralkodó építtette elhunyt felesége emlékére.

Okosabb vagy, mint egy érettségi tételsor összeállítója? Teszteld a tudásodat!
Még gyűjtögeted a tudást

Jennifer Aniston 2023-ban

Volt pár kérdés, ami inkább csak ismerősen csengett, mint amire pontosan emlékeztél volna – de ez semmi szégyen, hiszen a lexikonok sem születnek egyik napról a másikra. A jó hír: az ilyen kvízek pont arra valók, hogy felfrissítsék a régi tudást, és most már biztosan megjegyzed, miért forróbb a Vénusz, mint a Merkúr.
Szilárd az alapod

Young woman smiling in a european town square

Jól teljesítettél: a kultúra, a tudomány és a történelem területén is biztosan mozogsz, csak néhány apró részlet csúszott el. Egy vacsorapartin biztosan te lennél az, aki pontosan tudja, hány szárnya van egy légynek – ennél jobb beszédtéma nincs is.
Igazi tudásbajnok vagy

A Suttogó a Netflixen

Szinte semmi nem tudott meglepni: a bolygóktól a festőkön át az ókori filozófusokig mindent pontosan tudtál. Ha van kedved, nyugodtan jelentkezz egy tévés vetélkedőre is – úgy tűnik, neked a fődíj is simán menne.

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Ha minden kérdésre vágtad a választ, bátran hívj meg magad egy esti kvízshow-ba – ott biztosan nyernél. Ha pedig becsúszott néhány téves tipp, az sem baj: legalább most már tudod, mit guglizz ki vacsora közben.

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