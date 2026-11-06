Okosabb vagy, mint egy érettségi tételsor összeállítója? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a csillagok járásában otthonos, más a reneszánsz festők ecsetvonásait ismeri fejből, megint más a periódusos rendszert idézi álmában is. Ez a kvíz most mindhármat próbára teszi: összegyűjtöttünk tíz kérdést a természetről, a hétköznapi tudományról és a nagyvilág kulturális kincseiből.
Megtudhatod például, miért forróbb a Vénusz, mint a Naphoz közelebb keringő Merkúr, vagy hogy miért van csak két szárnya egy közönséges légynek. De szó lesz ókori filozófusokról, híres regényekről és egy indiai márványcsodáról is.
A kérdések könnyednek tűnnek, de csavarosak – pont annyira, hogy egy vacsorapartin biztosan imponálj velük. Nincs más dolgod, mint végiggondolni mind a tízet, és kiderül, hány pontot érnél egy igazi tudásbajnokságon.
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Hogyan nevezzük azt a jelenséget, amikor a Hold pontosan a Nap és a Föld közé kerül, így eltakarja a napkorongot?
Napfogyatkozáskor a Hold árnyéka vetül a Földre, emiatt nappal is elsötétedhet az ég néhány percre.
Melyik bolygó a legforróbb a Naprendszerben, bár nem ez kering legközelebb a Naphoz?
A Vénusz sűrű, szén-dioxid gazdag légköre erős üvegházhatást okoz, ezért felszíni hőmérséklete jóval meghaladja a Naphoz közelebbi Merkúrét.
Melyik emlősfaj az egyik kevés olyan állat, amely tojásokat rak, nem pedig élve szüli kölykeit?
A kacsacsőrű emlős és rokonai, a hangyászsünök az egyetlen tojásrakó emlősök, úgynevezett monotrémák.
Hány szárnya van általában egy közönséges légynek, szemben a legtöbb rovar négy szárnyával?
A légyfélék a kétszárnyúak rendjébe tartoznak, hátsó szárnypárjuk az evolúció során apró egyensúlyozó szervvé, úgynevezett billérré alakult.
Melyik állat ismert arról, hogy akár 100-150 évig is élhet?
A Galápagos-szigeteki óriásteknősök a leghosszabb életű szárazföldi gerincesek közé tartoznak.
Melyik ország fővárosa Bern?
Bern Svájc fővárosa, bár az ország legnagyobb és leghíresebb városa Zürich.
Ki írta 'A kis herceg' című, világszerte ismert mesekönyvet?
A francia író-pilóta 1943-ban publikálta a kötetet, amely azóta a világ egyik legtöbb nyelvre lefordított könyve.
Melyik holland festő alkotta az 'Éjjeli őrjárat' című monumentális festményt?
A festmény valójában egy nappali jelenetet ábrázol, csak a rárakódott lakkréteg sötétítette el, amikor elnevezték.
Melyik ókori görög filozófus volt Nagy Sándor nevelője?
Arisztotelész évekig tanította a makedón trónörököst, mielőtt az később hatalmas birodalmat épített.
Melyik országban található a híres Taj Mahal mauzóleum?
A fehér márvány mauzóleumot a 17. században egy mogul uralkodó építtette elhunyt felesége emlékére.
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