Okosabb vagy, mint egy érettségi tételsor összeállítója? Teszteld a tudásodat!

Természeti jelenségek, híres festők, régi birodalmak és kémiai jelek – 10 kérdés, ami megmutatja, mennyire vagy otthon az általános műveltségben.

Van, aki a csillagok járásában otthonos, más a reneszánsz festők ecsetvonásait ismeri fejből, megint más a periódusos rendszert idézi álmában is. Ez a kvíz most mindhármat próbára teszi: összegyűjtöttünk tíz kérdést a természetről, a hétköznapi tudományról és a nagyvilág kulturális kincseiből.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Megtudhatod például, miért forróbb a Vénusz, mint a Naphoz közelebb keringő Merkúr, vagy hogy miért van csak két szárnya egy közönséges légynek. De szó lesz ókori filozófusokról, híres regényekről és egy indiai márványcsodáról is.

A kérdések könnyednek tűnnek, de csavarosak – pont annyira, hogy egy vacsorapartin biztosan imponálj velük. Nincs más dolgod, mint végiggondolni mind a tízet, és kiderül, hány pontot érnél egy igazi tudásbajnokságon. Olvass még a témában „Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van” – Tanárok a legviccesebb (és legostobább) dolgokról, amiket valaha hallottak Okosabb vagy, mint egy könyvtáros? Teszteld a tudásodat! Lehalkítom a zenét, amikor kocsival egy címet keresek – 10 furcsaság, amit mindannyian elkövetünk Töltsd ki a tesztet, és megtudod, milyen természetfeletti lény lennél

Kattints, és nézd meg, hány választ tudsz helyesen bevágni – a végén az is kiderül, milyen típusú műveltség-bajnok vagy!

0% Hogyan nevezzük azt a jelenséget, amikor a Hold pontosan a Nap és a Föld közé kerül, így eltakarja a napkorongot? Holdfogyatkozás Napforduló Napfogyatkozás Helyes! Helytelen! Napfogyatkozáskor a Hold árnyéka vetül a Földre, emiatt nappal is elsötétedhet az ég néhány percre. Tovább >> Melyik bolygó a legforróbb a Naprendszerben, bár nem ez kering legközelebb a Naphoz? Merkúr Mars Vénusz Helyes! Helytelen! A Vénusz sűrű, szén-dioxid gazdag légköre erős üvegházhatást okoz, ezért felszíni hőmérséklete jóval meghaladja a Naphoz közelebbi Merkúrét. Tovább >> Melyik emlősfaj az egyik kevés olyan állat, amely tojásokat rak, nem pedig élve szüli kölykeit? Vombat Kacsacsőrű emlős Koala Helyes! Helytelen! A kacsacsőrű emlős és rokonai, a hangyászsünök az egyetlen tojásrakó emlősök, úgynevezett monotrémák. Tovább >> Hány szárnya van általában egy közönséges légynek, szemben a legtöbb rovar négy szárnyával? Hat Négy Kettő Helyes! Helytelen! A légyfélék a kétszárnyúak rendjébe tartoznak, hátsó szárnypárjuk az evolúció során apró egyensúlyozó szervvé, úgynevezett billérré alakult. Tovább >> Melyik állat ismert arról, hogy akár 100-150 évig is élhet? Gorilla Elefánt Óriásteknős Helyes! Helytelen! A Galápagos-szigeteki óriásteknősök a leghosszabb életű szárazföldi gerincesek közé tartoznak. Tovább >> Melyik ország fővárosa Bern? Ausztria Németország Svájc Helyes! Helytelen! Bern Svájc fővárosa, bár az ország legnagyobb és leghíresebb városa Zürich. Tovább >> Ki írta 'A kis herceg' című, világszerte ismert mesekönyvet? Victor Hugo Jules Verne Antoine de Saint-Exupéry Helyes! Helytelen! A francia író-pilóta 1943-ban publikálta a kötetet, amely azóta a világ egyik legtöbb nyelvre lefordított könyve. Tovább >> Melyik holland festő alkotta az 'Éjjeli őrjárat' című monumentális festményt? Frans Hals Johannes Vermeer Rembrandt Helyes! Helytelen! A festmény valójában egy nappali jelenetet ábrázol, csak a rárakódott lakkréteg sötétítette el, amikor elnevezték. Tovább >> Melyik ókori görög filozófus volt Nagy Sándor nevelője? Szókratész Platón Arisztotelész Helyes! Helytelen! Arisztotelész évekig tanította a makedón trónörököst, mielőtt az később hatalmas birodalmat épített. Tovább >> Melyik országban található a híres Taj Mahal mauzóleum? Irán Pakisztán India Helyes! Helytelen! A fehér márvány mauzóleumot a 17. században egy mogul uralkodó építtette elhunyt felesége emlékére. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy érettségi tételsor összeállítója? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a tudást Volt pár kérdés, ami inkább csak ismerősen csengett, mint amire pontosan emlékeztél volna – de ez semmi szégyen, hiszen a lexikonok sem születnek egyik napról a másikra. A jó hír: az ilyen kvízek pont arra valók, hogy felfrissítsék a régi tudást, és most már biztosan megjegyzed, miért forróbb a Vénusz, mint a Merkúr. Szilárd az alapod Jól teljesítettél: a kultúra, a tudomány és a történelem területén is biztosan mozogsz, csak néhány apró részlet csúszott el. Egy vacsorapartin biztosan te lennél az, aki pontosan tudja, hány szárnya van egy légynek – ennél jobb beszédtéma nincs is. Igazi tudásbajnok vagy Szinte semmi nem tudott meglepni: a bolygóktól a festőkön át az ókori filozófusokig mindent pontosan tudtál. Ha van kedved, nyugodtan jelentkezz egy tévés vetélkedőre is – úgy tűnik, neked a fődíj is simán menne. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Ha minden kérdésre vágtad a választ, bátran hívj meg magad egy esti kvízshow-ba – ott biztosan nyernél. Ha pedig becsúszott néhány téves tipp, az sem baj: legalább most már tudod, mit guglizz ki vacsora közben.

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