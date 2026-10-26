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A szín, ami minden bőrtónust ragyogóvá tesz – mégis kevesen merik hordani
Unsplash

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A szín, ami minden bőrtónust ragyogóvá tesz – mégis kevesen merik hordani

Nagy Emília
Írta 2026.10.26.
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Van egy árnyalat, amely szinte mindenkinek jól áll, és a sminkesek, stylistok szerint különleges trükkök nélkül is ragyogóvá teszi a megjelenést: ez a smaragdzöld.

Mégis, ha körülnézünk egy átlagos ruhásszekrényben, feltűnően ritkán bukkan fel. Fekete, szürke, bézs, esetleg egy óvatos bordó igen, de a mély, telt zöld szinte sosem.

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Pedig a színtan szabályai szerint ennek az árnyalatnak van egy különleges tulajdonsága: a vörös és a rózsaszín komplementer párjaként működik, ami azt jelenti, hogy optikailag kiegyenlíti a bőr esetleges pirosságát, és egyfajta egészséges, belülről jövő ragyogást kölcsönöz az arcnak. Nem véletlen, hogy vörös szőnyeges eseményeken rendszeresen felbukkan smaragdzöld estélyi, hiszen a kamera előtt is kifejezetten hálás tónus.

Miért pont ez a zöld működik ilyen jól

A zöld színcsalád tagjai nagyon különbözően viselkednek az arc közelében. A rikító, sárgás zöldek hajlamosak beteges árnyalatot adni a bőrnek, a fakó, szürkés zöldek pedig elnyomják a tekintetet. A smaragdzöld ezzel szemben mély, telt és kékes árnyalatú, ami azt jelenti, hogy sem a sárga, sem a rózsaszín bőralaptónust nem üti el, hanem kiegészíti.

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Ez az egyik oka annak, hogy miért tartják a sminkesek és stylistok az úgynevezett univerzális színek egyikének. Nem igényel hozzá az ember se nagyon világos, se nagyon sötét bőrt, és a hideg-meleg alaptónus vita is viszonylag kevésbé számít, mert a smaragdzöld középen helyezkedik el: elég hideg ahhoz, hogy a rózsás bőrt kiemelje, és elég mély ahhoz, hogy a melegebb, olivás tónusokhoz is illeszkedjen.

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