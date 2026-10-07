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Így nem mutat szélesebbnek a kötött pulcsi: 5 egyszerű stylist-trükk
Unsplash

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Így nem mutat szélesebbnek a kötött pulcsi: 5 egyszerű stylist-trükk

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.07.
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A vastagabb anyagok könnyen elrejthetik a nőies vonalakat, de szerencsére nem kell lemondanod a maximális kényelemről ahhoz, hogy ősszel is csinosnak érezd magad.

Villantsd meg a csuklódat egy apró trükkel

A karcsúbb összkép elérésének egyik legegyszerűbb titka, hogy láthatóvá teszed a felsőtested legkeskenyebb részeit – talán furcsa, de ebbe a csuklód is beleszámít. Mivel a pulóverek ujja többnyire bő, a látvány optikailag szélesítheti a karjaidat és az alkatodat.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj

Ezt elkerülheted, ha egy hajgumit vagy egy rugalmasabb karkötőt húzol a könyököd alá, majd finoman rátűröd az anyagot. Az apró praktika azonnal légiessé és dinamikussá varázsolja a megjelenésedet!

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