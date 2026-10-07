Így nem mutat szélesebbnek a kötött pulcsi: 5 egyszerű stylist-trükk

A vastagabb anyagok könnyen elrejthetik a nőies vonalakat, de szerencsére nem kell lemondanod a maximális kényelemről ahhoz, hogy ősszel is csinosnak érezd magad.

Villantsd meg a csuklódat egy apró trükkel

A karcsúbb összkép elérésének egyik legegyszerűbb titka, hogy láthatóvá teszed a felsőtested legkeskenyebb részeit – talán furcsa, de ebbe a csuklód is beleszámít. Mivel a pulóverek ujja többnyire bő, a látvány optikailag szélesítheti a karjaidat és az alkatodat.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Ezt elkerülheted, ha egy hajgumit vagy egy rugalmasabb karkötőt húzol a könyököd alá, majd finoman rátűröd az anyagot. Az apró praktika azonnal légiessé és dinamikussá varázsolja a megjelenésedet!

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.