„A húgom esküvőjén derült ki, hogy az apám nem az igazi apám” – egy pohárköszöntő írta át az életem

Egy nő a húga esküvőjén tudta meg egy elszólt mondatból, hogy az apja nem a vér szerinti apja, és anyja évtizedekig titkolta előle az igazságot.

A nagybátyám, Feri, már a harmadik pohár pálinkánál volt, amikor felállt, hogy köszöntőt mondjon. A keze remegett a mikrofonon, a hangja elcsuklott, és én ott ültem a második asztalnál, a menyasszony testvéreként kijelölt helyen, kezemben egy pohár száraz fehérrel, és arra gondoltam, milyen jó, hogy Dóri ilyen gyönyörű ebben a ruhában.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Aztán Feri azt mondta: „Zsófikám, te vagy az igazi Kovács-lány, te örökölted a nagymamád szemét. Judit is örökölte volna, ha…” Itt megakadt, mint aki hirtelen ráébred, hogy hangosan gondolkodik. A násznép nevetett, mert azt hitték, csak részeg dadogás, de az anyám arca hamuszürke lett három székkel arrébb, és én tudtam, hogy valamit hallottam, amit nem kellett volna.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.