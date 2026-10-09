„A húgom esküvőjén derült ki, hogy az apám nem az igazi apám” – egy pohárköszöntő írta át az életem

Egy nő a húga esküvőjén tudta meg egy elszólt mondatból, hogy az apja nem a vér szerinti apja, és anyja évtizedekig titkolta előle az igazságot.
A nagybátyám, Feri, már a harmadik pohár pálinkánál volt, amikor felállt, hogy köszöntőt mondjon. A keze remegett a mikrofonon, a hangja elcsuklott, és én ott ültem a második asztalnál, a menyasszony testvéreként kijelölt helyen, kezemben egy pohár száraz fehérrel, és arra gondoltam, milyen jó, hogy Dóri ilyen gyönyörű ebben a ruhában.
Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk
Aztán Feri azt mondta: „Zsófikám, te vagy az igazi Kovács-lány, te örökölted a nagymamád szemét. Judit is örökölte volna, ha…” Itt megakadt, mint aki hirtelen ráébred, hogy hangosan gondolkodik. A násznép nevetett, mert azt hitték, csak részeg dadogás, de az anyám arca hamuszürke lett három székkel arrébb, és én tudtam, hogy valamit hallottam, amit nem kellett volna.