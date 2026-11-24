A kötött pulóver a téli gardrób egyik legnagyobb kedvence, de néhány apró változtatással egészen új karaktert adhatsz neki. Mutatjuk, hogyan viseld idén télen frissebben és előnyösebben!

A kötött pulóver a téli gardrób egyik legnagyobb kedvence, de könnyen előfordulhat, hogy a megszokott farmerrel és csizmával viselve már kissé unalmasnak érzed. Pedig néhány apró változtatással egészen új karaktert adhatsz neki, és még az alakodat is előnyösebben hangsúlyozhatod.

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Nem kell feltétlenül új ruhákat vásárolnod, sokszor elég egy izgalmas színkombináció, egy nőiesebb szabású alsó vagy egy karakteres kiegészítő. Ha idén télen szeretnéd a kötött pulóvereket egy kicsit frissebben viselni, ezeket az összeállításokat érdemes kipróbálnod.

Kontrasztos színek

A semleges színű kötött pulcsik egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármilyen árnyalattal kombinálhatók, de ha igazán friss összhatásra vágysz, érdemes a megszokott fekete helyett egy mélyebb, karakteresebb színt választanod. A bézs és a bordó párosítása különösen jól működik a téli hónapokban, hiszen egyszerre meleg, elegáns és feltűnő. Olvass még a témában 6 outfit ötlet esős időre, ami még sosem hagyott cserben – téged sem fog! Ez a 8 strapabíró frizura tökéletes rohanós napokra vagy edzésre 12 rojtos ruha és kiegészítő 20.000 Ft alatt, amiket elmentettem magamnak A legjobb színes sportcipők a meleg évszakokra

Egy világos pulóverhez viselj bordó sálat, hozzá egy lazább szabású farmert, bordó csizmát és bézs táskát. A színösszeállítás akkor is harmonikus marad, ha több különböző árnyalat jelenik meg benne, a kontraszt pedig sokkal izgalmasabbá teszi a legegyszerűbb hétköznapi szettet is.

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