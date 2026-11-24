A kötött pulóver a téli gardrób egyik legnagyobb kedvence, de könnyen előfordulhat, hogy a megszokott farmerrel és csizmával viselve már kissé unalmasnak érzed. Pedig néhány apró változtatással egészen új karaktert adhatsz neki, és még az alakodat is előnyösebben hangsúlyozhatod.
Nem kell feltétlenül új ruhákat vásárolnod, sokszor elég egy izgalmas színkombináció, egy nőiesebb szabású alsó vagy egy karakteres kiegészítő. Ha idén télen szeretnéd a kötött pulóvereket egy kicsit frissebben viselni, ezeket az összeállításokat érdemes kipróbálnod.
Kontrasztos színek
A semleges színű kötött pulcsik egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármilyen árnyalattal kombinálhatók, de ha igazán friss összhatásra vágysz, érdemes a megszokott fekete helyett egy mélyebb, karakteresebb színt választanod. A bézs és a bordó párosítása különösen jól működik a téli hónapokban, hiszen egyszerre meleg, elegáns és feltűnő.
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Egy világos pulóverhez viselj bordó sálat, hozzá egy lazább szabású farmert, bordó csizmát és bézs táskát. A színösszeállítás akkor is harmonikus marad, ha több különböző árnyalat jelenik meg benne, a kontraszt pedig sokkal izgalmasabbá teszi a legegyszerűbb hétköznapi szettet is.
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