Nyihaha
Soha többet lovas-lányt! Az ő első szerelme mindig a ló lesz, te maximum a szeretője lehetsz.
Varázskártyák
Egy game shopban dolgozom és napi szinten jönnek olyan vásárlók (férfiak), akik a feleségüktől kapott „zsebpénzt” költik el nálunk. Ezek a pasik mind ritka varázskártyákat gyűjtenek, olyan megszállottan, hogy képtelenek megfogni a pénzt, és több olyan vevővel is beszéltem, aki komolyan eladósította a családját egy-egy ritka kártya megvásárlása miatt.
A valaha legdrágábban eladott Pokemon kártya 6 milliárd (!) forintért kelt el, tehát nem ritkák a több százezres, milliós értékű darabok. És ezek a férfiak mind gyűlölettel beszélnek a feleségükről, amiért nem engedik költeni őket, amikor ők azok, akik egy kártyáért képesek anyagi csődbe vinni a saját családjukat.
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