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Varázskártyák

Egy game shopban dolgozom és napi szinten jönnek olyan vásárlók (férfiak), akik a feleségüktől kapott „zsebpénzt” költik el nálunk. Ezek a pasik mind ritka varázskártyákat gyűjtenek, olyan megszállottan, hogy képtelenek megfogni a pénzt, és több olyan vevővel is beszéltem, aki komolyan eladósította a családját egy-egy ritka kártya megvásárlása miatt.

A valaha legdrágábban eladott Pokemon kártya 6 milliárd (!) forintért kelt el, tehát nem ritkák a több százezres, milliós értékű darabok. És ezek a férfiak mind gyűlölettel beszélnek a feleségükről, amiért nem engedik költeni őket, amikor ők azok, akik egy kártyáért képesek anyagi csődbe vinni a saját családjukat. Olvass még a témában Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok A vasárnap esti trükk, amivel a kaotikus hétköznapjaid végre önműködővé válnak 6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba „Tombol, ha kikap a videójátékban” – 20 dolog, amit egy felnőtt férfinak már nem lenne szabad

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