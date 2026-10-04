„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

Aki társasházban él, az tudja: időnként elkerülhetetlenül észlelünk valamit a szomszédunk életéből. De van, amikor a helyzet egyszerűen túlmutat az átlagos zajterhelésen – három olvasónk osztotta meg, milyen szomszédsági rejtély tartotta őket hónapokon át fogságban.

Aki társasházban él, az tudja, hogy természetes: időnként észlelünk valamit a szomszédunk életéből, ezt nem igazán lehet elkerülni, bármennyire óvatos is mindenki. Hallunk egy ajtócsapódást, egy kis fúrást, esetleg egy hangosabb vendégséget, aztán folytatjuk a saját életünket. De vannak szomszédok, akik mellett egyszerűen lehetetlen nem odafigyelni arra, ami a másik oldalon zajlik. Három olvasónk mesélte el, miért érezték úgy, hogy mintha a lehető legrosszabb lakókat fogták volna ki.

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„Hónapokig azt hittem, valaki hajnali háromkor barkácsol”

„Az első hetekben azt gondoltam, hogy a szomszédunk egyszerűen éjszakai típus. Hajnali három körül rendszeresen felébredtem valamire, ami úgy hangzott, mintha egy nehéz tárgyat húznának végig a padlón„ – meséli a 38 éves Abigél.

„Először biztos voltam benne, hogy bútort tologat. Aztán jött a hangos koppanás. Majd megint a húzogatás. Mindig ugyanakkor, nagyjából ugyanabban az időben.” Olvass még a témában Az extrovertált és introvertált emberek teljesen más falszínt választanak a szakértők szerint – magadra ismersz benne? „Minél zaklatottabb vagyok, a férjem annál inkább semmibe vesz” – ez nem ritka dinamika, de mi az oka? Miért kiált a bőröd a nyár után? Teszteld, milyen regeneráló rutinra van szükséged szeptemberben „Átlagosnak lenni nem jó érzés, de sajnos azok vagyunk: te is, én is.” Tények pszichológusoktól, amit sosem mondanak ki hangosan

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„Egyszer már majdnem átmentem, hogy megkérdezzem, mi a francot csinál, de őszintén szólva féltem az éjszaka közepén, egyedül becsöngetni. Inkább vettem füldugót. Eltelt néhány hónap, amikor egy reggel a szomszéddal egyszerre értünk le a lépcsőházba. Megkérdeztem tőle, minden rendben van-e, mert néha furcsa zajokat hallunk éjszaka.

Rám nézett, és azt mondta: ‘Ja, azt a futópadom csinálja.’

Kiderült, hogy hajnalban jár edzeni, mert éjszakás munkarendben dolgozik. A futópad pedig egy régi, rugós darab volt, ami minden egyes lépésnél rezonált a padlón. Én hónapokon keresztül egy rémálombeli szomszédot képzeltem el, miközben ő egyszerűen kardiózott.

A legszebb az egészben, hogy amikor ezt elmeséltem neki, annyira zavarba jött, hogy vett egy vastag gumiszőnyeget a gép alá.

Azóta nincs több hajnali zaj.”

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