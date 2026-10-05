Megérzés, logika vagy közös gondolkodás vezet, ha döntened kell? Töltsd ki a tesztet, és ismerd meg a döntéshozó típusodat!
Vannak, akik egy pillanat alatt tudják, mit szeretnének, és vannak, akik napokig forgatnak egy döntést, mire meghoznák. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál – inkább arról árulkodik, honnan szerzed az energiát és a bizalmat ahhoz, hogy kimondd: ezt csinálom.
Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző
Az október amúgy is a mérlegelések hónapja: lassan összeáll a kép arról, mit hoz a következő időszak, és egyre több apró-nagy döntés vár ránk – legyen szó munkáról, kapcsolatokról vagy egy hétvégi programról. Érdemes tehát megállni egy pillanatra, és megnézni, milyen mintázat szerint működsz, amikor választanod kell.
Ez a kvíz nem azt méri, hogy jól döntesz-e, hanem azt, hogy hogyan. Megtudhatod, mennyire támaszkodsz a megérzéseidre, mennyire bízol a logikában, és mekkora szerepet kapnak mások a folyamatban – és azt is, hol érdemes egy kicsit lazítanod a saját elvárásaidon.
Válaszolj őszintén a 10 kérdésre, és nézd meg, melyik döntéshozó típus illik rád leginkább!
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Új állásajánlatot kapsz, ami jobb fizetéssel jár, de bizonytalanabb a jövője. Mit teszel?
Hogyan választasz éttermet egy fontos vacsorához?
Veszekedtél a partnereddel. Mi segít abban, hogy továbblépj?
Egy nagyobb vásárlás előtt állsz (pl. bútor, telefon). Hogyan döntesz?
Egy barátod meghívna egy spontán hétvégi útra. Mi dönt?
Mit teszel, ha egy döntés után bizonytalanság fog el?
Melyik mondat áll hozzád közelebb?
Egy konfliktus közepén vagy a munkahelyeden. Hogyan reagálsz elsőként?
Hogyan szoktad megbánni egy döntésedet, ha mégsem vált be?
Melyik helyzetben érzed magad a legbiztosabbnak?
Hogyan hozod meg a nagy döntéseidet? Derítsd ki, milyen döntéshozó vagy!
Az ösztönös döntéshozó
Te azok közé tartozol, akik gyorsan ráéreznek a helyzetekre – mire mások elkezdenék mérlegelni a lehetőségeket, te már tudod, merre szeretnél indulni. Ez az erős belső iránytű rengeteg energiát spórol meg neked, és sokszor pontosabban vezet célba, mint bármilyen táblázat.
Az viszont előfordulhat, hogy néha túl gyorsan zársz le egy témát, mielőtt igazán átgondolnád a következményeit. Nem baj, ha megbízol magadban – de egy fontosabb döntés előtt érdemes adni magadnak pár órát, hogy leülepedjen az első benyomás, mielőtt véglegesítenéd.
A te feladatod nem az, hogy megtanulj lassabban dönteni, hanem hogy megtanuld megkülönböztetni az igazi megérzést a hirtelen impulzustól. Ha ez a kettő összeér benned, szinte megállíthatatlan leszel.
Az elemző döntéshozó
Neked a biztonságot az adja, ha alaposan körbejártál egy kérdést, mielőtt lépnél. Szereted mérlegelni az érveket, és nem szeretsz elhamarkodottan dönteni – ez a tulajdonság nagyon sok hibától megóv téged, és másoknak is megbízhatóságot sugall.
Ugyanakkor előfordulhat, hogy a sok gondolkodás közben elveszik a pillanat, és a tökéletes döntés keresése közben kicsúszik a kezedből a lehetőség. A logika fontos, de nem minden helyzetben lehet – vagy kell – mindent racionálisan levezetni.
Érdemes időnként tudatosan teret engedned a megérzéseidnek is: tégy egy próbát, és egy kisebb döntésnél hagyd, hogy az első benyomásod döntsön helyetted. Meglepődhetsz, milyen felszabadító tud lenni.
A közösen gondolkodó döntéshozó
Számodra a döntés nem magányos folyamat – szeretsz másokkal megbeszélni dolgokat, kikérni a véleményüket, és az ő szemszögükből is megnézni a helyzetet. Ez az empatikus, nyitott hozzáállás erős kapcsolatokat épít, és sokszor olyan szempontokra hívja fel a figyelmed, amire egyedül nem gondoltál volna.
A kockázat az, hogy ha túl sok hangra figyelsz, elveszítheted a saját válaszodat a sok vélemény között, és végül nem is a te döntésed lesz az, ami megszületik. Fontos, hogy a mások meghallgatása ne helyettesítse, hanem kiegészítse a saját belső hangodat.
Próbáld ki legközelebb, hogy először magaddal beszéled meg a kérdést – akár hangosan, akár papíron –, és csak utána kérsz külső véleményt. Így biztosan a te igazi döntésed marad a tiéd.
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Bármelyik típus is vagy, a döntéseid a sajátjaid – a lényeg, hogy ne a félelem, hanem a benned élő bölcsesség vezesse őket.