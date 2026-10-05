Hogyan hozod meg a nagy döntéseidet? Derítsd ki, milyen döntéshozó vagy!

Megérzés, logika vagy közös gondolkodás vezet, ha döntened kell? Töltsd ki a tesztet, és ismerd meg a döntéshozó típusodat!

Vannak, akik egy pillanat alatt tudják, mit szeretnének, és vannak, akik napokig forgatnak egy döntést, mire meghoznák. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál – inkább arról árulkodik, honnan szerzed az energiát és a bizalmat ahhoz, hogy kimondd: ezt csinálom.

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Az október amúgy is a mérlegelések hónapja: lassan összeáll a kép arról, mit hoz a következő időszak, és egyre több apró-nagy döntés vár ránk – legyen szó munkáról, kapcsolatokról vagy egy hétvégi programról. Érdemes tehát megállni egy pillanatra, és megnézni, milyen mintázat szerint működsz, amikor választanod kell.

Ez a kvíz nem azt méri, hogy jól döntesz-e, hanem azt, hogy hogyan. Megtudhatod, mennyire támaszkodsz a megérzéseidre, mennyire bízol a logikában, és mekkora szerepet kapnak mások a folyamatban – és azt is, hol érdemes egy kicsit lazítanod a saját elvárásaidon. Olvass még a témában Két szó az esküvőmről, amit soha nem fogok elfelejteni „Már kislányként azt kellett hallgatnom, hogy milyen rossz élete volt miattam” – A szüleid nyomorát hallgatni gyerekként érzelmi bántalmazás A sötét oldalad vagy a szupererőd hatalmasabb? Derítsd ki, milyen vagy legbelül! Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

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Válaszolj őszintén a 10 kérdésre, és nézd meg, melyik döntéshozó típus illik rád leginkább!

0% Új állásajánlatot kapsz, ami jobb fizetéssel jár, de bizonytalanabb a jövője. Mit teszel? Megbeszélem a közeli embereimmel, mielőtt döntenék Megérzem rögtön, hogy jó-e az energiája, és ez alapján döntök Táblázatba rendezem az előnyöket és hátrányokat, mielőtt válaszolok Hogyan választasz éttermet egy fontos vacsorához? Van egy hely, amire ránézve rögtön tudom, hogy az lesz az igazi Megkérdezem a társaságot, mindenki szavaz egy helyre Elolvasom az értékeléseket, összehasonlítom az étlapokat Veszekedtél a partnereddel. Mi segít abban, hogy továbblépj? Kikérem egy barátom véleményét, mielőtt bármit is lépnék Ráhagyatkozom arra, amit a szívem diktál, aztán cselekszem Végiggondolom logikusan, mi vezetett a vitához, és mit tehetnék másképp Egy nagyobb vásárlás előtt állsz (pl. bútor, telefon). Hogyan döntesz? Alaposan utánaolvasok, összevetem az árakat és a specifikációkat Amint meglátom a megfelelőt, tudom, hogy az kell nekem Megkérdezem, kinek mi a tapasztalata, mielőtt rendelek Egy barátod meghívna egy spontán hétvégi útra. Mi dönt? Megnézem, ki még megy, és az alapján döntök Végiggondolom a munkát, a pénzt, az időbeosztást, aztán válaszolok Az első érzésem, hogy van-e kedvem hozzá – ha igen, megyek Mit teszel, ha egy döntés után bizonytalanság fog el? Ellenőrzöm magamban, hogy még mindig jónak érzem-e – ha igen, nem foglalkozom vele tovább Visszakérdezek azoktól, akikkel korábban is megbeszéltem Átgondolom újra az érveket, hogy megerősítsem magam Melyik mondat áll hozzád közelebb? "Tudtam, hogy ez lesz a jó irány, még mielőtt bárki mondta volna." "Szeretek mindent alaposan átgondolni, mielőtt lépek." "Jólesik, ha nem egyedül kell meghoznom egy döntést." Egy konfliktus közepén vagy a munkahelyeden. Hogyan reagálsz elsőként? Igyekszem tárgyilagosan felmérni a tényeket, mielőtt állást foglalok Ráérzek, hogy mi áll a helyzet hátterében, és aszerint szólalok meg Megkérdezem egy kollégám véleményét, mielőtt bármit mondanék Hogyan szoktad megbánni egy döntésedet, ha mégsem vált be? Elemzem, hol volt hiba a gondolkodásomban, hogy legközelebb jobban döntsek Ritkán bánom meg – ha az adott pillanatban jó érzés volt, elfogadom Azon gondolkodom, kit kellett volna még megkérdeznem előtte Melyik helyzetben érzed magad a legbiztosabbnak? Amikor van kivel megosztanom a kétségeimet Amikor hagyhatom, hogy az ösztöneim vezessenek Amikor van időm alaposan végiggondolni minden lehetőséget Hogyan hozod meg a nagy döntéseidet? Derítsd ki, milyen döntéshozó vagy! Az ösztönös döntéshozó Te azok közé tartozol, akik gyorsan ráéreznek a helyzetekre – mire mások elkezdenék mérlegelni a lehetőségeket, te már tudod, merre szeretnél indulni. Ez az erős belső iránytű rengeteg energiát spórol meg neked, és sokszor pontosabban vezet célba, mint bármilyen táblázat. Az viszont előfordulhat, hogy néha túl gyorsan zársz le egy témát, mielőtt igazán átgondolnád a következményeit. Nem baj, ha megbízol magadban – de egy fontosabb döntés előtt érdemes adni magadnak pár órát, hogy leülepedjen az első benyomás, mielőtt véglegesítenéd. A te feladatod nem az, hogy megtanulj lassabban dönteni, hanem hogy megtanuld megkülönböztetni az igazi megérzést a hirtelen impulzustól. Ha ez a kettő összeér benned, szinte megállíthatatlan leszel. Az elemző döntéshozó Neked a biztonságot az adja, ha alaposan körbejártál egy kérdést, mielőtt lépnél. Szereted mérlegelni az érveket, és nem szeretsz elhamarkodottan dönteni – ez a tulajdonság nagyon sok hibától megóv téged, és másoknak is megbízhatóságot sugall. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a sok gondolkodás közben elveszik a pillanat, és a tökéletes döntés keresése közben kicsúszik a kezedből a lehetőség. A logika fontos, de nem minden helyzetben lehet – vagy kell – mindent racionálisan levezetni. Érdemes időnként tudatosan teret engedned a megérzéseidnek is: tégy egy próbát, és egy kisebb döntésnél hagyd, hogy az első benyomásod döntsön helyetted. Meglepődhetsz, milyen felszabadító tud lenni. A közösen gondolkodó döntéshozó Számodra a döntés nem magányos folyamat – szeretsz másokkal megbeszélni dolgokat, kikérni a véleményüket, és az ő szemszögükből is megnézni a helyzetet. Ez az empatikus, nyitott hozzáállás erős kapcsolatokat épít, és sokszor olyan szempontokra hívja fel a figyelmed, amire egyedül nem gondoltál volna. A kockázat az, hogy ha túl sok hangra figyelsz, elveszítheted a saját válaszodat a sok vélemény között, és végül nem is a te döntésed lesz az, ami megszületik. Fontos, hogy a mások meghallgatása ne helyettesítse, hanem kiegészítse a saját belső hangodat. Próbáld ki legközelebb, hogy először magaddal beszéled meg a kérdést – akár hangosan, akár papíron –, és csak utána kérsz külső véleményt. Így biztosan a te igazi döntésed marad a tiéd. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármelyik típus is vagy, a döntéseid a sajátjaid – a lényeg, hogy ne a félelem, hanem a benned élő bölcsesség vezesse őket.

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