A 3 legveszélyesebb manipulatív mondat, ami simán előkerül egy hétköznapi beszélgetésben is

A manipuláció nem mindig látványos, és nem feltétlenül jár nyílt fenyegetéssel vagy veszekedéssel. Néha néhány hétköznapinak tűnő mondat is elég ahhoz, hogy bűntudatot keltsen benned, megkérdőjelezd a saját érzéseidet, vagy végül olyasmit tegyél, amit valójában nem szeretnél. Mutatunk három manipulatív mondatot, amelyet érdemes felismerned, mielőtt észrevétlenül hatni kezdenek rád.
1. „Ha tényleg szeretnél, akkor megtennéd”
Ez a mondat elsőre ártatlannak hangzik, hiszen a szeretetről beszél, valójában azonban egy csapdát állít: feltételhez köti az érzelmet. Aki ezt mondja, azt sugallja, hogy a szeretet bizonyítéka kizárólag az adott cselekvés lehet, miközben a kettő között semmilyen logikai kapcsolat nincs. Egy párkapcsolatban ez hangozhat úgy is, hogy „ha tényleg szeretnél, nem mennél el a barátnőiddel”, egy családi környezetben pedig úgy, hogy „ha tényleg szeretnéd az anyádat, meglátogatnád minden hétvégén”.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.