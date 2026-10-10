A 3 legveszélyesebb manipulatív mondat, ami simán előkerül egy hétköznapi beszélgetésben is

A manipuláció ritkán nyilvánvaló, inkább apró nyelvi fordulatokban bújik meg, amelyeket megszokásból ismételgetünk egymásnak anélkül, hogy tudatosítanánk, mit is csinálunk valójában.

A manipuláció nem mindig látványos, és nem feltétlenül jár nyílt fenyegetéssel vagy veszekedéssel. Néha néhány hétköznapinak tűnő mondat is elég ahhoz, hogy bűntudatot keltsen benned, megkérdőjelezd a saját érzéseidet, vagy végül olyasmit tegyél, amit valójában nem szeretnél. Mutatunk három manipulatív mondatot, amelyet érdemes felismerned, mielőtt észrevétlenül hatni kezdenek rád.

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1. „Ha tényleg szeretnél, akkor megtennéd”

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Ez a mondat elsőre ártatlannak hangzik, hiszen a szeretetről beszél, valójában azonban egy csapdát állít: feltételhez köti az érzelmet. Aki ezt mondja, azt sugallja, hogy a szeretet bizonyítéka kizárólag az adott cselekvés lehet, miközben a kettő között semmilyen logikai kapcsolat nincs. Egy párkapcsolatban ez hangozhat úgy is, hogy „ha tényleg szeretnél, nem mennél el a barátnőiddel”, egy családi környezetben pedig úgy, hogy „ha tényleg szeretnéd az anyádat, meglátogatnád minden hétvégén”.

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