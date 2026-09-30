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Bűntudat-manipuláció a kapcsolatban: így ismerd fel, ha rajtad is alkalmazzák
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Bűntudat-manipuláció a kapcsolatban: így ismerd fel, ha rajtad is alkalmazzák

O. Zselyke
Írta 2026.09.30.
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Nem üvöltés, nem fenyegetés, hanem finom, ismétlődő nyomásgyakorlás, aminek a végén az áldozat érzi magát felelősnek a másik rossz közérzetéért.

Elrontasz valamit, mire a partnered nem kiabál, nem vág vissza, csak elhallgat, és a csend súlyosabb, mint bármilyen szóváltás lenne. Aztán később, mintha mellékesen tenné szóvá, felhozza a múlt heti késésedet, a tavalyi elfeledett évfordulót, azt az egy mondatot, amit három hónapja mondtál ki dühödben. A beszélgetés végére te kérsz bocsánatot, pedig ő volt az, aki hibázott.

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A pszichológiai szakirodalom ezt a jelenséget bűntudat-manipulációnak nevezi, és a kapcsolati dinamikákkal foglalkozó terapeuták szerint az egyik legnehezebben felismerhető viselkedésminta, mert a felszínen gyakran gondoskodásnak vagy sértettségnek álcázza magát.

A saját hibáját a te reakciódba csomagolja

Az egyik legjellemzőbb minta, hogy amikor számon kéred, ő nem a tettét magyarázza, hanem azt, hogyan élted meg te a helyzetet. Ha például lemondja veled a közös vacsorát utolsó pillanatban, és ezt szóvá teszed, a válasz nem magyarázat vagy bocsánatkérés lesz, hanem valami olyasmi, hogy „látod, mindig ezt csinálod, soha nem tudok neked semmit mondani anélkül, hogy ne robbannál ki”. A saját mulasztása eltűnik, helyette a te dühöd vagy csalódottságod kerül a reflektorfénybe, mint a valódi probléma.

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