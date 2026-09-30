Bűntudat-manipuláció a kapcsolatban: így ismerd fel, ha rajtad is alkalmazzák

Nem üvöltés, nem fenyegetés, hanem finom, ismétlődő nyomásgyakorlás, aminek a végén az áldozat érzi magát felelősnek a másik rossz közérzetéért.

Elrontasz valamit, mire a partnered nem kiabál, nem vág vissza, csak elhallgat, és a csend súlyosabb, mint bármilyen szóváltás lenne. Aztán később, mintha mellékesen tenné szóvá, felhozza a múlt heti késésedet, a tavalyi elfeledett évfordulót, azt az egy mondatot, amit három hónapja mondtál ki dühödben. A beszélgetés végére te kérsz bocsánatot, pedig ő volt az, aki hibázott.

Férfiak őszintén: mit látnak a feleségük arcán húsz év után A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A pszichológiai szakirodalom ezt a jelenséget bűntudat-manipulációnak nevezi, és a kapcsolati dinamikákkal foglalkozó terapeuták szerint az egyik legnehezebben felismerhető viselkedésminta, mert a felszínen gyakran gondoskodásnak vagy sértettségnek álcázza magát.

A saját hibáját a te reakciódba csomagolja

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Az egyik legjellemzőbb minta, hogy amikor számon kéred, ő nem a tettét magyarázza, hanem azt, hogyan élted meg te a helyzetet. Ha például lemondja veled a közös vacsorát utolsó pillanatban, és ezt szóvá teszed, a válasz nem magyarázat vagy bocsánatkérés lesz, hanem valami olyasmi, hogy „látod, mindig ezt csinálod, soha nem tudok neked semmit mondani anélkül, hogy ne robbannál ki”. A saját mulasztása eltűnik, helyette a te dühöd vagy csalódottságod kerül a reflektorfénybe, mint a valódi probléma. Olvass még a témában 3 dolog, amit minden iskolareggelen megteszek, hogy mindenkinek jobb legyen a napja „Két szék közül a pad alá” – amikor szerelmi háromszöget akarsz, de nem értesz a geometriához Az anyai sikerem valódi jele: amikor a lányomnak már nem lesz rám szüksége Igent mersz mondani a változásra? – Amikor egy lehetőség kopogtat

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Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

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