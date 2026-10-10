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„Ha nekem rossz, legyen az másnak is” – Magyar mentalitás jelenségek, amiktől jó lenne végre megszabadulni
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„Ha nekem rossz, legyen az másnak is” – Magyar mentalitás jelenségek, amiktől jó lenne végre megszabadulni

Szőke Angéla
Írta 2026.10.10.
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Ez a magyar virtus – bizonyos nemzeti berögződéseinket ideje lenne elengednünk. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes magyar mentalitásjegyeket, amelyeken érdemes lenne végre túllépni.

A bajnok

    Nekünk csak az olimpiai aranyérem számít sportteljesítménynek. Ezüst vagy bronz? Akkor már húzzuk a szánkat, a világbajnokságokat pedig számon sem tartjuk.

    3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors

    Direkt módon

    A tapintatot hírből sem ismerjük. Lényegretörőek vagyunk és őszinték, ami jó tulajdonság is lehetne, de mi ezt kicsit túlzásba visszük. Az őszinteségünk ugyanis olyan nyers, hogy sokszor kifejezetten bántó, és ha ezt az „áldozat” szóvá meri tenni, akkor még mi vagyunk felháborodva.

    Az áradat

    Hogy milyen áradat? Természetesen panaszáradat, ami minden honfitársunk kedvenc „hobbija.” A magyar ugyanis panaszos nép, egyszerűen imádunk panaszkodni. Ebből olyan szinten űzünk sportot, hogy talán egyedül a lengyelek azok, akik labdába rúghatnak mellettünk.

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