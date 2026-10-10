„Ha nekem rossz, legyen az másnak is” – Magyar mentalitás jelenségek, amiktől jó lenne végre megszabadulni

Ez a magyar virtus – bizonyos nemzeti berögződéseinket ideje lenne elengednünk. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes magyar mentalitásjegyeket, amelyeken érdemes lenne végre túllépni.

A bajnok

Nekünk csak az olimpiai aranyérem számít sportteljesítménynek. Ezüst vagy bronz? Akkor már húzzuk a szánkat, a világbajnokságokat pedig számon sem tartjuk.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Direkt módon

A tapintatot hírből sem ismerjük. Lényegretörőek vagyunk és őszinték, ami jó tulajdonság is lehetne, de mi ezt kicsit túlzásba visszük. Az őszinteségünk ugyanis olyan nyers, hogy sokszor kifejezetten bántó, és ha ezt az „áldozat” szóvá meri tenni, akkor még mi vagyunk felháborodva.

Az áradat

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Hogy milyen áradat? Természetesen panaszáradat, ami minden honfitársunk kedvenc „hobbija.” A magyar ugyanis panaszos nép, egyszerűen imádunk panaszkodni. Ebből olyan szinten űzünk sportot, hogy talán egyedül a lengyelek azok, akik labdába rúghatnak mellettünk. Olvass még a témában Egy hétig nem nyitottam meg az Instát – így éreztem magam tőle Látók és látássérültek együtt tekerik körbe a Balatont – Jubileumi tandemtúra indul augusztusban 4 napos prágai csajos minivakáció 100 000 forintból? Igen, lehetséges! Ez a mediterrán úti cél illik hozzád a születési hónapod alapján

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