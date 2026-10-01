A folyamatosan panaszkodó barátnő – így kezeld, ha már téged is lehúz

Harmadszor hallgatod végig ugyanazt a történetet a főnökéről, aki tönkreteszi az életét, vagy a pasijáról, aki soha nem változik. Bólogatsz, együttérzel, tanácsot adsz, ő pedig két hét múlva ugyanezt meséli el újra, szóról szóra. Közben egyre inkább úgy érzed magad, mint egy lemez, amit valaki folyton visszateker az elejére.

Van az a barátnő, akinek mindig akad egy újabb problémája, mégis valahogy ugyanott tart hónapokkal később is. Meghallgatod, próbálsz segíteni, de egy idő után azt veszed észre, hogy az ő negatív spirálja téged is egyre jobban kimerít. Nem kell hátat fordítanod neki, de azt sem kötelességed végighallgatni újra és újra ugyanazokat a panaszokat.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A pszichológiában ezt gyakran érzelmi kimerülésnek nevezik, ami akkor alakul ki, amikor valaki hosszú távon egyoldalúan hallgatja meg mások gondjait anélkül, hogy azok bármit is kezdenének velük. Nem vagy önző, ha egyszer csak azt veszed észre, hogy legszívesebben nem vennéd fel a telefont, amikor az illető neve felvillan a kijelzőn.

Ismerd fel, mi zajlik valójában

A legtöbb ember, aki folyamatosan panaszkodik, nem hazudik és nem is feltétlenül akar rosszul lenni. Sokszor egyszerűen ez az egyetlen módja, ahogyan megtanulta kezelni a stresszt: kimondja, megosztja, és ettől pillanatnyi megkönnyebbülést érez. A baj csak az, hogy ez a megkönnyebbülés sosem tart, mert a probléma gyökeréhez nem nyúl hozzá senki. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 10. a numerológia szerint: harmónia és együttműködés Te is kidobod a narancs legegészségesebb részét – egy új kutatás bizonyítja, mennyi előnyös hatása van Bájosak, stílusosak és igazságosak: ezért szeretünk annyira a Mérlegek társaságában lenni „Két napi előkészület, hogy egy délutánra egyedül hagyjam a gyerekekkel” – ha a férjed azt hiszi, kiveszi a részét a házasságból, küldd el neki ezt

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Amerikai klinikai pszichológusok, köztük Guy Winch, aki a TED-előadásaiban és könyveiben is foglalkozik a témával, gyakran hívják ezt rágódásnak (rumination), ami hosszú távon nemcsak a panaszkodó, hanem a hallgatóság mentális állapotát is rombolja.

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