október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
A folyamatosan panaszkodó barátnő – így kezeld, ha már téged is lehúz
Pexels

Címlap / Életmód / Lélek / A folyamatosan panaszkodó barátnő – így...

A folyamatosan panaszkodó barátnő – így kezeld, ha már téged is lehúz

Farkas Izabella
Írta 2026.10.01.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Harmadszor hallgatod végig ugyanazt a történetet a főnökéről, aki tönkreteszi az életét, vagy a pasijáról, aki soha nem változik. Bólogatsz, együttérzel, tanácsot adsz, ő pedig két hét múlva ugyanezt meséli el újra, szóról szóra. Közben egyre inkább úgy érzed magad, mint egy lemez, amit valaki folyton visszateker az elejére.

Van az a barátnő, akinek mindig akad egy újabb problémája, mégis valahogy ugyanott tart hónapokkal később is. Meghallgatod, próbálsz segíteni, de egy idő után azt veszed észre, hogy az ő negatív spirálja téged is egyre jobban kimerít. Nem kell hátat fordítanod neki, de azt sem kötelességed végighallgatni újra és újra ugyanazokat a panaszokat.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző

A pszichológiában ezt gyakran érzelmi kimerülésnek nevezik, ami akkor alakul ki, amikor valaki hosszú távon egyoldalúan hallgatja meg mások gondjait anélkül, hogy azok bármit is kezdenének velük. Nem vagy önző, ha egyszer csak azt veszed észre, hogy legszívesebben nem vennéd fel a telefont, amikor az illető neve felvillan a kijelzőn.

Ismerd fel, mi zajlik valójában

A legtöbb ember, aki folyamatosan panaszkodik, nem hazudik és nem is feltétlenül akar rosszul lenni. Sokszor egyszerűen ez az egyetlen módja, ahogyan megtanulta kezelni a stresszt: kimondja, megosztja, és ettől pillanatnyi megkönnyebbülést érez. A baj csak az, hogy ez a megkönnyebbülés sosem tart, mert a probléma gyökeréhez nem nyúl hozzá senki.

Olvass még a témában

Amerikai klinikai pszichológusok, köztük Guy Winch, aki a TED-előadásaiban és könyveiben is foglalkozik a témával, gyakran hívják ezt rágódásnak (rumination), ami hosszú távon nemcsak a panaszkodó, hanem a hallgatóság mentális állapotát is rombolja.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk

Ezeket olvassák most

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

„A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni

„A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.