Ha csak fél órád van, ezt a 7 dolgot rendezd át a lakásban – látványosabb lesz a különbség, mint hinnéd

Harminc perc. Ennyi idő elég ahhoz, hogy egy szoba úgy nézzen ki, mintha profi rendezte volna be, anélkül hogy egyetlen bútort is megmozgatnál vagy fillért költenél.
A trükk nem a nagy felfordulásban rejlik, hanem abban, hogy pontosan tudod, mely apró, néhány perces beavatkozások hoznak aránytalanul nagy vizuális hatást. Az alábbi hét feladat mindegyike öt perc körül végezhető el, de együtt olyan különbséget csinálnak, amit a vendégeid is megjegyeznek.
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1. A konyhapult teljes letisztítása
Nem arról van szó, hogy minden eszközt be kell zsúfolni a szekrénybe, csak arról, hogy a pult felülete szabadon maradjon. Tedd el a kenyérpirítót, a vágódeszkát, a félig elfogyott zacskókat, és hagyj kint legfeljebb két-három tárgyat, amelyek esztétikusak is: egy fakanalas tartót, egy tálka citromot. A puszta felület máris nagyobbnak és rendezettebbnek mutatja az egész konyhát.