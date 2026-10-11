október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
Ha csak fél órád van, ezt a 7 dolgot rendezd át a lakásban – látványosabb lesz a különbség, mint hinnéd
Pexels

Címlap / Otthon / Háztartás / Ha csak fél órád van, ezt a 7 dolgot...

Ha csak fél órád van, ezt a 7 dolgot rendezd át a lakásban – látványosabb lesz a különbség, mint hinnéd

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Harminc perc. Ennyi idő elég ahhoz, hogy egy szoba úgy nézzen ki, mintha profi rendezte volna be, anélkül hogy egyetlen bútort is megmozgatnál vagy fillért költenél.

A trükk nem a nagy felfordulásban rejlik, hanem abban, hogy pontosan tudod, mely apró, néhány perces beavatkozások hoznak aránytalanul nagy vizuális hatást. Az alábbi hét feladat mindegyike öt perc körül végezhető el, de együtt olyan különbséget csinálnak, amit a vendégeid is megjegyeznek.

3 csillagjegy, akit ősszel megtalál a nagy szerelem

1. A konyhapult teljes letisztítása

Nem arról van szó, hogy minden eszközt be kell zsúfolni a szekrénybe, csak arról, hogy a pult felülete szabadon maradjon. Tedd el a kenyérpirítót, a vágódeszkát, a félig elfogyott zacskókat, és hagyj kint legfeljebb két-három tárgyat, amelyek esztétikusak is: egy fakanalas tartót, egy tálka citromot. A puszta felület máris nagyobbnak és rendezettebbnek mutatja az egész konyhát.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik kínai állatjegy vagy? Ezt árulja el a személyiségedről

Ezeket olvassák most

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

Ezt csináld, ha dohos a mosógép gumitömítése – azonnal eltűnik a penész

Ezt csináld, ha dohos a mosógép gumitömítése – azonnal eltűnik a penész

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.