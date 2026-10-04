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3 reggeli döntés, ami meghatározza, hogy jó vagy rossz napod lesz-e
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3 reggeli döntés, ami meghatározza, hogy jó vagy rossz napod lesz-e

Farkas Izabella
Írta 2026.10.04.
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Az ébresztő csörög, a szoba még sötét, és az agyad az első másodpercekben már dönt valamiről, amiről nem is tudsz.

Nem a nagy elhatározások formálják a napodat, hanem az a három apró mozdulat, amit félig öntudatlanul teszel meg ébredés után. A kutatók, akik alvási és szokásmintákkal foglalkoznak, régóta figyelik, hogy a reggeli első percek szinte beállítják az agy működési módját egész napra, mint egy láthatatlan szabályozógomb.

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1. Megérinted-e a telefont, mielőtt felkelnél

A legtöbben ébredés után néhány másodpercen belül a telefon után nyúlnak, még mielőtt a lábuk a padlót érintené. Ez a mozdulat ártalmatlannak tűnik, valójában azonban az agy reaktív üzemmódba kapcsol, még mielőtt bármi saját gondolatod megszülethetne. A bejövő üzenetek, hírek és értesítések azonnal mások napirendjét teszik a tiédre, és a figyelmed szétforgácsolódik, mielőtt egyáltalán eldöntötted volna, mit szeretnél aznap elérni.

Nő reggel a telefonját görgeti
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Aki ehelyett pár percet hagy magának, mielőtt a kijelzőre pillantana, azt tapasztalja, hogy a gondolatai lassabban, de tisztábban indulnak be. Nem kell digitális böjtöt tartani, elég annyi, hogy a telefon az első öt percben várjon. Ez a néhány perces halasztás az, ami eldönti, hogy a reggeled a te irányításod alatt indul, vagy valaki másén.

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