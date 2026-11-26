Az első komolyabb havazás után nálam fél óra a teljes körút: bejárati lépcső, küszöb, lábtörlő, erkély, lefolyó, korlát. Nem azért, mert különösebben szeretem a hideget, hanem mert tavalyelőtt egy befagyott erkélyajtó-küszöb miatt napokig nem tudtam rendesen becsukni az ajtót, és a huzat végigsüvített a nappalin. Azóta megvan a sorrend, és tényleg gyorsabb, mint utólag javítgatni.

1. A bejárati lépcső és a küszöb: mennyire sima valójában?

A frissen esett hó alatt sokszor ott van az előző napi olvadás-fagyás eredménye, egy vékony jégréteg, amit a hó szépen elfed. Ezért mindig lesöpröm a lépcsőt először, és csak utána döntöm el, kell-e szórni rá valamit. A lépcső szélét és az orrlemezt külön megnézem, mert ott csúszik meg a legtöbb ember.

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A küszöbnél arra figyelek, hogy a hó ne álljon meg az ajtó előtt pár centis sávban. Ha ott megolvad, aztán visszafagy, az ajtó alja könnyen beszorul vagy nehezen záródik.

2. Mivel szórok, és mivel nem A só gyors, de nem mindegy, hova kerül. A betonlépcsőt, a frissen rakott térkövet és a növények tövét igyekszem kímélni, ezért nálam a legtöbb helyen homok vagy kőzúzalék megy, ami nem olvaszt, viszont azonnal fogást ad a cipőnek. Ahol mégis sóra van szükség, ott keveset szórok, egyenletesen, nem kupacokban. Lépcső, korlát melletti sáv: csúszásgátló szórás, vékonyan.

csúszásgátló szórás, vékonyan. Növények közelében: inkább homok, a sótól a tövek és a fűsáv is szenvedhet.

inkább homok, a sótól a tövek és a fűsáv is szenvedhet. Kutyás útvonalon: a sós felületet kerülöm, mert irritálhatja a mancsot. A szórást mindig söprés után végzem, különben csak a hóréteg tetején ül meg, és semmit nem ér. 3. Az erkély lefolyója és a hóréteg súlya Az erkélyeken a leggyakoribb gond nem a hó, hanem a víz, amely nem tud elfolyni. Ha ősszel levél, por vagy virágföld maradt a lefolyónyílás körül, az olvadékvíz megáll, és befagyva szépen felkúszik az ajtó küszöbéig. Ezt két perc ellenőrizni: lesöpröm a nyílás környékét, megnézem, hogy szabad-e, és ha van rajta rács, azt is letisztítom. A havat nem hagyom hetekig állni az erkélyen, főleg ha vizes, nehéz hó esett. Egy lapáttal a korlát melletti sávot és a lefolyó körüli részt mindig megtisztítom, és ügyelek rá, hogy a havat ne a korláton át dobjam le, mert alatta járda, parkoló vagy más erkélye lehet. 4. Ereszek, párkányok, jégcsapok Az erkélyről és az ablakból körbenézek: hol gyűlik a jég, hol indult meg az olvadás a párkányokon. A lelógó jégcsapok alatt nem sétálok el, és ha a bejárat fölött alakul ki, akkor jelzem a közös képviselőnek vagy a szomszédnak, aki a karbantartást intézi. Magasban, létráról nem kezdek el jégcsapot verni, erre vannak szakemberek. Családi háznál az ereszcsatorna torkolatát szoktam megnézni: ha ősszel ott maradt a lomb, az télen bosszulja meg magát igazán. 5. Lábtörlő, cipők, bejárati sáv A kinti lábtörlőt az első hó után kirázom és ellenőrzöm, hogy nem fagyott-e oda a burkolathoz. Egy vizes, jeges lábtörlő inkább csúszik, mint fog. Bent pedig mellé rakok egy nagyobb, peremes tálcát a cipőknek, mert a sós latyak nemcsak a padlót viseli meg, hanem a lábbelit is. A bőrcipőt száradás után kezelem, de nem a radiátoron szárítom, mert ott megkeményedik és reped. A bejárati ajtó zárbetétjét is megnézem ilyenkor: ha nehezen fordul a kulcs, az télen csak rosszabb lesz. Erre külön zárkenő van, az olaj nem jó megoldás, mert megköti a port. 6. Amit még nyáron hagytunk kint Az első hó mindig megmutatja, mi maradt kint feleslegesen. A kerámia- és agyagcserepek a fagyásos-olvadásos ciklusban repednek a legszívesebben, ezért a maradék kaspókat vagy beviszem, vagy legalább megemelem a földtől, lábakra teszem, hogy ne álljanak vízben. A napernyő, az összecsukható szék, a kempingasztal szintén bemegy, mert a nedvesség és a hó alatt gyorsan tönkremegy. A kinti csap és a locsolótömlő a másik klasszikus: ha maradt benne víz, a fagy szétfeszítheti. A tömlőt kitekerve kiürítem, feltekerve elteszem, a kinti csapot pedig lezárom és leeresztem, ha van rá mód. A sorrend, ami nálam bevált Söprés, aztán ellenőrzés, végül szórás. Ha fordítva csinálom, kétszer dolgozom. Az egész kör nagyjából addig tart, amíg a kávé kihűl a konyhapulton, és utána nem kell azon gondolkodnom, hogy a postás vagy a szomszéd néni megcsúszik-e a lépcsőnkön.

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