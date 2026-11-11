5 elsőre teljesen ártalmatlan mondat, ami elárulja, hogyan látod magad

Néhány mondatot annyiszor kimondunk, hogy már fel sem tűnik, mennyit elárulnak rólunk.

Nem a nagy vallomásokra kell gondolni, hanem azokra az apró, automatikus fordulatokra, amelyek beszúródnak egy beszélgetésbe, és amelyeket a környezetünk simán elenged a füle mellett. Pszichológusok szerint pont ezek a semmiségnek tűnő megjegyzések mutatják meg legpontosabban, hogyan viszonyulunk saját magunkhoz, mert nem gondoljuk át őket előre, egyszerűen kicsúsznak. Összegyűjtöttünk öt ilyen mondatot, amelyek első hallásra teljesen ártalmatlannak tűnnek, valójában viszont sokat elárulnak az önképünkről.

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1. „Nem vagyok perfekcionista, csak igényes vagyok”

Ez a mondat szinte mindig védekezésből születik, méghozzá egy olyan helyzetben, amikor valaki szóvá teszi, hogy túl sokat foglalkozunk egy apró részlettel. Aki ezt mondja, valójában tisztában van vele, hogy a saját elvárásai irreálisan magasak, de nem szeretné ezt gyengeségként megélni, ezért átkeretezi erénnyé.

A mondat mögött gyakran az a félelem húzódik, hogy ha elengedjük a kontrollt, kiderül, mégsem vagyunk elég jók.

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