„Miért, te azt gondolod, hogy tökéletes vagy?!” A különbségek az éretlen és az igazi férfiak reakcióiban

Visszatámadva
Volt egy exem, aki harminc felett is durcás kisfiú maradt, mert mindent támadásnak vett, ha felhoztam neki egy problémát. Például felvetettem, hogy csinálhatnánk egy randit, mert a sok munka miatt mostanában kicsit eltávolodtunk egymástól, ő pedig kiakadt, hogy akkor ő nekem most nem elég romantikus?!
Vagy finoman beszélni akartam arról, hogy kipróbálhatnánk új dolgokat a szexben. Azt hittem, ennek minden férfi örülne, de ő nem: a plafonon volt, hogy ezek szerint ő nem tud kielégíteni engem?! Ha nagyritkán főzött és tanácsoltam neki valamit – például óvatosan jeleztem, hogy annak a husinak még sülnie kell – akkor felháborodott, hogy akkor én most arra utalok, hogy ő rossz szakács?!
Végül elhagytam, mert egyszerűen semmit nem lehetett neki mondani, mindenen felcsattant. A mostani párom nem sértődik meg, nem vádaskodik, hanem meghallgat.
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