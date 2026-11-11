„Miért, te azt gondolod, hogy tökéletes vagy?!” A különbségek az éretlen és az igazi férfiak reakcióiban

A te párod mennyire felnőtt szellemileg? Olvasóink saját történeteiken keresztül mesélnek arról, milyen különbség van egy éretlen és egy valóban érett férfi reakciói között konfliktus esetén.

Visszatámadva

Volt egy exem, aki harminc felett is durcás kisfiú maradt, mert mindent támadásnak vett, ha felhoztam neki egy problémát. Például felvetettem, hogy csinálhatnánk egy randit, mert a sok munka miatt mostanában kicsit eltávolodtunk egymástól, ő pedig kiakadt, hogy akkor ő nekem most nem elég romantikus?!

Férfiak vallomásai: szex szimpátia nélkül A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Vagy finoman beszélni akartam arról, hogy kipróbálhatnánk új dolgokat a szexben. Azt hittem, ennek minden férfi örülne, de ő nem: a plafonon volt, hogy ezek szerint ő nem tud kielégíteni engem?! Ha nagyritkán főzött és tanácsoltam neki valamit – például óvatosan jeleztem, hogy annak a husinak még sülnie kell – akkor felháborodott, hogy akkor én most arra utalok, hogy ő rossz szakács?!

Végül elhagytam, mert egyszerűen semmit nem lehetett neki mondani, mindenen felcsattant. A mostani párom nem sértődik meg, nem vádaskodik, hanem meghallgat. Olvass még a témában Mehetnék múzeumba is, de inkább egy aktív vulkánt mászok meg a nászutamon Túl sokat várok a páromtól? Rájöttem, hogy talán igen… „Rádöbbentem, hogy így sosem leszek boldog” – mikor tudtad, hogy a házasságod menthetetlen? Kapcsolatok rajzolása – Hogyan érdemes lezárni?

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.