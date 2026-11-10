Mosógép tisztítása házilag: hogy ne csak kívülről ragyogjon

A mosógép belsejében idővel mosószermaradványok, vízkő és kellemetlen szagokat okozó lerakódások gyűlhetnek össze – mutatjuk, hogyan tisztíthatod ki egyszerűen, házilag.

A mosógép belseje néhány hónap alatt olyan környezetté válik, ahol a nedvesség, a mosószer-maradék és a textilszálak tökéletes táptalajt adnak a penésznek, a kemény vizű területeken pedig a vízkő vastag rétegben rakódik le a fűtőszálon és a dobon. Ha a ruhák áporodott szagúak lesznek mosás után, vagy a gumitömítésen fekete pöttyök jelennek meg, itt az ideje alaposan kitakarítani a gépet.

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Miért érdemes rendszeresen tisztítani a mosógépet

A vízkőlerakódás a fűtőszálon rontja a gép hatékonyságát, több energiát és hosszabb mosási időt igényel, hosszú távon pedig a meghibásodás kockázatát is növeli. A penész és a baktériumok elsősorban a gumitömítésben, a mosószertartóban és az elvezető csőben szaporodnak el, ahol állandóan marad némi nedvesség. Ezek nemcsak kellemetlen szagot okoznak, hanem allergiás reakciókat is kiválthatnak érzékenyebbeknél.

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