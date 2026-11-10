november 10. Réka napja Ma: 6°C Holnap: 5°C 🌧️
november 10. Réka napja Ma: 6°C Holnap: 5°C 🌧️
Mosógép tisztítása házilag: hogy ne csak kívülről ragyogjon
Unsplash

Címlap / Otthon / Háztartás / Mosógép tisztítása házilag: hogy ne...

Mosógép tisztítása házilag: hogy ne csak kívülről ragyogjon

Szalai Dóra
Írta 2026.11.10.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A mosógép belsejében idővel mosószermaradványok, vízkő és kellemetlen szagokat okozó lerakódások gyűlhetnek össze – mutatjuk, hogyan tisztíthatod ki egyszerűen, házilag.

A mosógép belseje néhány hónap alatt olyan környezetté válik, ahol a nedvesség, a mosószer-maradék és a textilszálak tökéletes táptalajt adnak a penésznek, a kemény vizű területeken pedig a vízkő vastag rétegben rakódik le a fűtőszálon és a dobon. Ha a ruhák áporodott szagúak lesznek mosás után, vagy a gumitömítésen fekete pöttyök jelennek meg, itt az ideje alaposan kitakarítani a gépet.

4 csillagjegy, aki nyár végére elengedi a fájdalmas múltat

Miért érdemes rendszeresen tisztítani a mosógépet

A vízkőlerakódás a fűtőszálon rontja a gép hatékonyságát, több energiát és hosszabb mosási időt igényel, hosszú távon pedig a meghibásodás kockázatát is növeli. A penész és a baktériumok elsősorban a gumitömítésben, a mosószertartóban és az elvezető csőben szaporodnak el, ahol állandóan marad némi nedvesség. Ezek nemcsak kellemetlen szagot okoznak, hanem allergiás reakciókat is kiválthatnak érzékenyebbeknél.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes

Ezeket olvassák most

5 borzasztóan rossz szokás, amivel szorongóvá neveled a gyermekedet

5 borzasztóan rossz szokás, amivel szorongóvá neveled a gyermekedet

5 dolog, amitől egy rendezett lakás is ápolatlannak tűnhet

5 dolog, amitől egy rendezett lakás is ápolatlannak tűnhet

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

Több mint fázós kéz – minden, amit a Raynaud-szindrómáról tudnod kell

Több mint fázós kéz – minden, amit a Raynaud-szindrómáról tudnod kell

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.