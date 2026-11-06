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„Már nem is számítok rád” – így vágtak mellbe a 17 éves lányom szavai
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„Már nem is számítok rád” – így vágtak mellbe a 17 éves lányom szavai

Váradi Petra
Írta 2026.11.06.
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Egy anya sokáig azt hitte, mindent megtesz a családjáért, mígnem a tizenhét éves lánya kimondta: már nem is várja, hogy ott legyen a fontos pillanatokban.

Másodszor is kínáltam neki a tésztából, mire észrevettem, hogy az első adaghoz sem nyúlt hozzá. Zsófi a villával körbe-körbe kergetett egy darab brokkolit, és nem nézett rám. Tizenhét éves, két hónap van hátra az érettségiig, és aznap este az osztályával gálát tartottak, valamiféle búcsúműsort, amire hetek óta készültek. Én pedig egy ügyféltalálkozó miatt húsz perccel később indultam el, mint kellett volna, és lemaradtam az első húsz percről, amelyben ő is szerepelt.

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Nem gondoltam, hogy ebből bármi lesz. Megszoktuk már ezt a ritmust: anya dolgozik, apa hoz-visz, néha összecsúszik valami, de általában sikerül mindent összerakni. Aznap este viszont nem sikerült, és amikor hazaértem, Zsófi már a szobájában volt, az ajtó résnyire nyitva, a villany leoltva, pedig alig múlt kilenc. Bekopogtam, mondtam, hogy sajnálom, amiért nem értem oda időben, és hogy biztos nagyon jó volt, amit csináltak.

„Már rég nem is várom, hogy ott legyél”

Azt mondta, nem is a mai számít, hanem hogy ez mindig így van. Hogy ő már rég nem is várja, hogy ott legyek, mert úgyis valami közbejön. A születésnapja, az iskolai kiállítás, a gólyabál, amikor az osztályfőnöki beszéd alatt léptem ki telefonálni, a kórházi vizsgálat, ahová apa vitte el, mert nekem tárgyalásom volt. Egyenként sorolta, pontosan emlékezett mindegyikre.

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Tinédzser telefonozik
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Leültem az ágya szélére, és nem tudtam, mit mondjak. Elkezdtem volna magyarázkodni, hogy mennyit dolgoztam azért, hogy legyen fedél a fejük fölött, hogy a munkahelyi felelősség nem az én szeszélyem volt, hanem szükség. De láttam rajta, hogy ezt már ezerszer végiggondolta, és nem azt várja, hogy felmentsem magam. Ő arról beszélt, amit ő élt át: az apja melletti üres székről a nézőtéren, amelyről mindig azt hitte, hogy legközelebb majd én ülök bele.

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