Már most érdemes készülni az ünnepi szezonra: ezeket a ruhákat novemberben is kihasználhatod

A téli öltözködés egyik nehéz kérdése mindig az, hogy mit vegyél fel az ünnepi programokra anélkül, hogy felesleges darabokra költenél.

Szerencsére nem kell választanod a kényelmes hétköznapi öltözködés és az ünnepi elegancia között!

4 csillagjegy, akinek a november új lendületet hoz a munkájában A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A fekete ruha mindig tud valami újat mutatni

Kevés olyan darab állja meg a helyét annyira sokoldalúan, mint egy jól szabott fekete ruha. Idén ősszel érdemes olyan fazont választanod, aminek van karaktere: egy hangsúlyos vállmegoldás, érdekes nyakkivágás vagy finoman formázott derékrész már önmagában izgalmasabbá teszi a klasszikus alapdarabot.

Novemberben viselheted vastag harisnyával, magas szárú csizmával és egy puha, oversize kardigánnal, így egyáltalán nem lesz túl elegáns a hétköznapokra. Amikor viszont közelednek az ünnepek, lecserélheted a csizmát hegyes orrú cipőre, elővehetsz egy hangsúlyosabb övet, és választhatsz hozzá néhány látványos kiegészítőt – egy méretes fülbevalóval vagy egy elegáns kendővel máris egészen más hangulatot fogsz sugározni! Olvass még a témában A 7 legjobb retinolos kézkrém napfoltok és ráncosodás ellen 6 ruha és kiegészítő, amit idén esküvői vendégként viselhetsz és 1, amit engedj el 8 könnyed nyári ruhafazon, ami ápol és eltakar A rossz fehérneműválasztás tönkreteszi a legdrágább ruhát is – ilyen fazont kellene viselned a stylistok szerint

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