Már most érdemes készülni az ünnepi szezonra: ezeket a ruhákat novemberben is kihasználhatod

Szerencsére nem kell választanod a kényelmes hétköznapi öltözködés és az ünnepi elegancia között!
A fekete ruha mindig tud valami újat mutatni
Kevés olyan darab állja meg a helyét annyira sokoldalúan, mint egy jól szabott fekete ruha. Idén ősszel érdemes olyan fazont választanod, aminek van karaktere: egy hangsúlyos vállmegoldás, érdekes nyakkivágás vagy finoman formázott derékrész már önmagában izgalmasabbá teszi a klasszikus alapdarabot.
Novemberben viselheted vastag harisnyával, magas szárú csizmával és egy puha, oversize kardigánnal, így egyáltalán nem lesz túl elegáns a hétköznapokra. Amikor viszont közelednek az ünnepek, lecserélheted a csizmát hegyes orrú cipőre, elővehetsz egy hangsúlyosabb övet, és választhatsz hozzá néhány látványos kiegészítőt – egy méretes fülbevalóval vagy egy elegáns kendővel máris egészen más hangulatot fogsz sugározni!
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