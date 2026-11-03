Így vészeld át a fényhiányos őszi és téli napokat – anélkül, hogy már délután bealudnál

Szerencsére néhány egyszerű szokással sokat tehetsz azért, hogy a sötétebb hónapokban is frissebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érezd magad.

Ahogy beköszönt az ősz vége, és egyre korábban sötétedik, sokan tapasztalják, hogy már a délutáni órákban alig tudnak ébren maradni. A kevesebb természetes fény, a megváltozott napirend és a hidegebb idő egyaránt hatással lehet az energiaszintünkre.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Tölts minél több időt természetes fényben!

Bár ősszel és télen sokkal kevesebb a napsütéses óra, érdemes minden lehetőséget megragadni arra, hogy napközben a szabadban legyél. Már egy 20–30 perces séta is sokat segíthet, különösen akkor, ha a délelőtti vagy a kora délutáni órákban tudsz kimenni. A természetes fény fontos szerepet játszik a szervezet belső órájának szabályozásában, így abban is, hogy mikor érezzük magunkat ébernek, illetve mikor készülünk fel az alvásra.

Ha egész nap mesterséges világítás mellett dolgozol, próbálj meg legalább ebédszünetben kimozdulni egy kicsit.

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