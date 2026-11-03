november 3. Győző napja Ma: 10°C Holnap: 11°C 🌦️
november 3. Győző napja Ma: 10°C Holnap: 11°C 🌦️
Így vészeld át a fényhiányos őszi és téli napokat – anélkül, hogy már délután bealudnál
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Így vészeld át a fényhiányos őszi és...

Így vészeld át a fényhiányos őszi és téli napokat – anélkül, hogy már délután bealudnál

Váradi Petra
Írta 2026.11.03.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Szerencsére néhány egyszerű szokással sokat tehetsz azért, hogy a sötétebb hónapokban is frissebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érezd magad.

Ahogy beköszönt az ősz vége, és egyre korábban sötétedik, sokan tapasztalják, hogy már a délutáni órákban alig tudnak ébren maradni. A kevesebb természetes fény, a megváltozott napirend és a hidegebb idő egyaránt hatással lehet az energiaszintünkre.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén

1. Tölts minél több időt természetes fényben!

Séta egy őszi parkban
iStock

Bár ősszel és télen sokkal kevesebb a napsütéses óra, érdemes minden lehetőséget megragadni arra, hogy napközben a szabadban legyél. Már egy 20–30 perces séta is sokat segíthet, különösen akkor, ha a délelőtti vagy a kora délutáni órákban tudsz kimenni. A természetes fény fontos szerepet játszik a szervezet belső órájának szabályozásában, így abban is, hogy mikor érezzük magunkat ébernek, illetve mikor készülünk fel az alvásra.

Ha egész nap mesterséges világítás mellett dolgozol, próbálj meg legalább ebédszünetben kimozdulni egy kicsit.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/7
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, akinek az ősz pénzügyi fordulatot hoz

Ezeket olvassák most

„Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni

„Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni

„Apám végrendelete tönkretette a testvéri kapcsolatunkat” – azóta alig beszélünk egymással

„Apám végrendelete tönkretette a testvéri kapcsolatunkat” – azóta alig beszélünk egymással

Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról

Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról

A testvérem a közös karácsonyt mindig nálam tartja, de a költségeket sosem osztjuk el – idén másként állok hozzá

A testvérem a közös karácsonyt mindig nálam tartja, de a költségeket sosem osztjuk el – idén másként állok hozzá

Lepipálnád egy irodalmi kávéház törzsvendégét? Teszteld a tudásodat!

Lepipálnád egy irodalmi kávéház törzsvendégét? Teszteld a tudásodat!

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.