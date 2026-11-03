Így vészeld át a fényhiányos őszi és téli napokat – anélkül, hogy már délután bealudnál

Ahogy beköszönt az ősz vége, és egyre korábban sötétedik, sokan tapasztalják, hogy már a délutáni órákban alig tudnak ébren maradni. A kevesebb természetes fény, a megváltozott napirend és a hidegebb idő egyaránt hatással lehet az energiaszintünkre.
1. Tölts minél több időt természetes fényben!
Bár ősszel és télen sokkal kevesebb a napsütéses óra, érdemes minden lehetőséget megragadni arra, hogy napközben a szabadban legyél. Már egy 20–30 perces séta is sokat segíthet, különösen akkor, ha a délelőtti vagy a kora délutáni órákban tudsz kimenni. A természetes fény fontos szerepet játszik a szervezet belső órájának szabályozásában, így abban is, hogy mikor érezzük magunkat ébernek, illetve mikor készülünk fel az alvásra.
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