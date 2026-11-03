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3 csillagjegy, aki nem bírja elviselni, ha nem az övé az utolsó szó
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3 csillagjegy, aki nem bírja elviselni, ha nem az övé az utolsó szó

Váradi Petra
Írta 2026.11.03.
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Ez a három csillagjegy nehezen viseli, ha nem övé az utolsó szó, és egy apró nézeteltérésből is könnyen komoly vitát kerekíthet.

Vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek elengedni egy vitát anélkül, hogy kimondanák az utolsó mondatot. Számukra különösen nehéz elfogadni, ha valaki nem ért velük egyet, vagy nem az ő elképzeléseik szerint alakul egy beszélgetés. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy mindenáron érvényesítse az igazát.

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Oroszlán

Az Oroszlán számára fontos, hogy tiszteljék, elismerjék a véleményét, és komolyan vegyék a szavait. Ha valaki nyíltan ellentmond neki, könnyen úgy érezheti, hogy nemcsak az álláspontját, hanem őt magát is megkérdőjelezik. Nehezen viseli, ha másé az utolsó szó, különösen akkor, ha úgy gondolja, hogy neki van igaza. Büszkesége miatt ritkán hátrál meg egy vitában, és még akkor is képes tovább érvelni, amikor a másik fél már rég lezárná a beszélgetést. Nem feltétlenül rosszindulatból teszi: egyszerűen szeretné, ha az ő nézőpontja is kellő súlyt kapna.

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