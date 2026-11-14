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Felismered a mandulagyulladást? Ez az 5 jellegzetes tünet segít beazonosítani
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Felismered a mandulagyulladást? Ez az 5 jellegzetes tünet segít beazonosítani

Szalai Dóra
Írta 2026.11.14.
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Erős torokfájás, láz és duzzadt mandulák? Mutatjuk azt az 5 jellegzetes tünetet, amely mandulagyulladásra utalhat.

Fájdalmas nyeléssel kezdődik, aztán jön a láz, a duzzadt nyak, és néhány nap alatt akár a beszéd is nehezünkre eshet. A mandulagyulladás gyakori felső légúti fertőzés, amely felnőtteket és gyerekeket egyaránt érinthet, különösen az őszi-téli hónapokban. Öt jellegzetes tünet segíthet felismerni, hogy egyszerű torokfájással vagy mandulagyulladással van-e dolgunk.

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Mi történik mandulagyulladás esetén?

A mandulák a torok két oldalán elhelyezkedő nyirokszövetek, amelyek fontos szerepet játszanak a szervezet kórokozók elleni védekezésében. Ha vírusos vagy bakteriális fertőzés támadja meg őket, begyulladhatnak, megduzzadhatnak, és fájdalmas nyelést okozhatnak. A betegség leggyakoribb kiváltói a légúti vírusok, de baktériumok, például a Streptococcus pyogenes is állhatnak a háttérben.

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