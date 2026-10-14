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5 csillagjegy, akinél egy régi ismerős jelentkezik még az ősszel
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5 csillagjegy, akinél egy régi ismerős jelentkezik még az ősszel

Farkas Izabella
Írta 2026.10.14.
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Az ősz váratlan fordulatokat tartogathat, és valaki a múltból újra bekopogtathat az ajtón. Öt csillagjegy számára egy régi kapcsolat kaphat új esélyt.

Az ősz nemcsak az új kezdetek, hanem a múltból visszatérő emberek időszaka is lehet. Egy váratlan üzenet, egy rég nem hallott hang vagy egy véletlen találkozás olyan kapcsolatokat hozhat ismét előtérbe, amelyekről már azt hittük, végleg lezártuk őket. Öt csillagjegy különösen fogékony lehet arra, hogy újra felbukkanjon valaki a múltjából.

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Ikrek – Egy beszélgetés, amely félbeszakadt

Az Ikrek életében gyakran a kommunikáció játssza a főszerepet, ezért nem lenne meglepő, ha még az ősszel egy régi ismerős keresné meg őket. A Merkúrhoz kapcsolódó témák, például az üzenetváltások, a hírek és a korábbi beszélgetések felidézése asztrológiai szempontból is a múltbeli kapcsolatok újraéledését jelképezhetik. Egy váratlan üzenet vagy egy ártatlannak tűnő kérdés könnyen hosszabb beszélgetéshez vezethet, amelyből kiderülhet, hogy a másik fél sem felejtette el őket. Az is lehet, hogy egy régi barátság folytatódik ott, ahol annak idején abbamaradt.

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