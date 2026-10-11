Ezt csináld, ha dohos a mosógép gumitömítése – azonnal eltűnik a penész

Dohos a mosógép gumitömítése, és fekete penészfoltok jelentek meg rajta? Mutatjuk, hogyan segíthet az ecet a tisztításban, és mit tehetsz a penész visszatérése ellen.

Fekete pöttyök jelentek meg a mosógép gumitömítésén, és kellemetlen, dohos szag árad a dobból? A nedves, nehezen szellőző gumihajlatokban könnyen megtelepedhet a penész, de egy alapos tisztítással sokat tehetsz a probléma ellen. Mutatjuk, hogyan segíthet az ecet a gumitömítés megtisztításában, és mit tehetsz azért, hogy a penész ne térjen vissza.

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Miért penészedik a mosógép gumitömítése?

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A gumitömítés redőiben mosószermaradvány, szösz és víz gyűlhet össze. Ha mosás után rögtön becsukod a gép ajtaját, a nedvesség nehezebben párolog el, így a penész számára kedvező környezet alakulhat ki. A felhalmozódó szennyeződés és nedvesség a dohos szag kialakulásához is hozzájárulhat.

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