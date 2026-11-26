A dobozon ott maradt a bevásárlóközpont matricája, rajta az aznapi dátummal. Kibontottam a papírt, mosolyogtam, megköszöntem, aztán elvittem a konyhába a kávéscsészémet, és ott álltam a mosogatónál jó fél percig, háttal az egésznek. Tizenegy éve vagyunk együtt a férjemmel, Gáborral, és tizenegy éve tudom, hogy az ajándékom az utolsó délutánon kerül a kosarába.

Nem rossz ajándékok ezek. Soha nem kaptam tőle olyat, ami mellé ne ült volna le a gondolat, hogy „ez nekem jó lesz”. Parfüm, amit tényleg használok. Egy puha pulóver a megfelelő méretben. Egyszer egy könyv, amit két hónappal korábban nézegettem a boltban, és ő megjegyezte. Mindig eltalálja. Csak mindig az utolsó pillanatban találja el.

Nyilas szezon: 4 csillagjegy, akinél rendeződnek a pénzügyek

Évekig azt hittem, azért bánt, mert nem elég drága vagy nem elég különleges. Aztán egy délután a húgommal, Katival, pakoltuk ki a mosogatógépet nálunk, és kicsúszott a számon, hogy Gábor megint tegnap vette. Kati nem drámázott, csak annyit kérdezett: „És te mikor vetted meg az övét?” Hallgattam. A férjem karácsonyi ajándékát addigra három hónapig rejtegettem a szekrény tetején, egy cipősdobozban, mert szeptemberben kiszúrtam az üzletben, és tudtam, hogy ez kell neki.

Ekkor esett le, hogy nem az ajándékkal van bajom. Hanem azzal a három hónappal, amit én szívesen töltök azzal, hogy rá gondolok, ő meg nem. Olvass még a témában Fesztivál, vitorlás, videójáték és még 7 ártatlannak tűnő hobbi, ami több kapcsolatot tesz tönkre, mint gondolnád „Az esküvőnk előtt egy héttel írt rám a volt barátnője” – Üzenetek, amelyek mindent megváltoztattak „Hirtelen rám szakadt egy csomó szabadidő” – Miért van az, hogy szakítás után a nők kivirulnak? Mennyire vagy tudatos vásárló? Ez a teszt megmutatja, milyen könnyű téged befolyásolni

Nem a doboz tartalma fájt. Az, hogy nekem hetekig jár a fejemben ő, neki meg én negyven percig, zárás előtt.

Idén mégsem hallgattam el. Nem ünneprontó jelenetet csináltam belőle, mert arra nincs gyomrom, és különben is, ott voltak a gyerekek. Két nappal később, egy sima kedd estén, amikor már lefeküdtek, és a tévében ment valami, amit egyikünk se nézett, lehalkítottam, és azt mondtam: „Szeretnék valamit elmondani, de nem veszekedni akarok.”

Gábor azonnal felült. Azt hiszem, rosszabbra számított. Elmeséltem neki a cipősdobozt a szekrény tetején. Elmondtam, hogy amikor szeptemberben megláttam azt a dolgot az üzletben, az volt az első gondolatom, hogy ez ő, és hogy ez a gondolat jó érzés volt, és utána hetekig megvolt, valahányszor eszembe jutott. Hogy nekem az ajándékozás nagyobb része nem a kibontás, hanem az a néhány hét, amíg titokban hordozom. És hogy amikor meglátom a friss matricát a dobozon, eszembe jut, hogy azt a néhány hetet csak én éltem át így. Nem védekezett rögtön. Megdörzsölte az arcát, aztán azt mondta, amire nem számítottam: „Én meg attól félek, hogy ha hetekkel előbb veszem meg, rossz lesz.” Elmagyarázta, hogy ha korábban dönt, utána addig nézegeti, amíg meg nem utálja, és biztosra veszi, hogy mellélő. Ha viszont az utolsó délutánon megy be, akkor arra kell hagyatkoznia, amire egész évben figyelt, és akkor nincs ideje kételkedni magában. „Nem az van, hogy nem gondolok rád – mondta. – Az van, hogy nem merem túl korán eldönteni.” Ültünk egy darabig csendben. Az bosszantott, hogy ennek így van értelme. Tizenegy éve bosszankodom egy dolgon, amiről kiderül, hogy nem hanyagság, hanem szorongás. És az is bosszantott, hogy ettől még nem lett jobb érzés a friss matrica. Azt mondta, próbálhatunk valamit. Nem ígért nagy változást, és én sem kértem. Annyiban maradtunk, hogy ha év közben eszébe jut valami rólam, leírja a telefonjába. Nem kell megvennie. Csak leírja. És ha akarja, megmutathatja nekem utólag, amikor már túl vagyunk az ünnepen, hogy lássam a listát: mi minden jutott eszébe rólam azokban a hónapokban, amikor azt hittem, semmi. Nem tudom, menni fog-e. Gábor olyan ember, aki a kocsi szervizét is a lejárat hetében intézi, és ez nem fog megváltozni egy keddi beszélgetéstől. De két hete megmutatott egy jegyzetet a telefonján, három sor volt benne, és az egyik egy olyan dolog volt, amit egyszer mondtam az autóban, télikabátban, és azt hittem, nem is hallotta. A matrica különben most is rajta volt a dobozon. Nem kapartam le.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.