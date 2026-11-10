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4 csillagjegy, aki képtelen kilépni a mérgező kapcsolatokból
Unsplash

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4 csillagjegy, aki képtelen kilépni a mérgező kapcsolatokból

Farkas Izabella
Írta 2026.11.10.
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Négy csillagjegy, amely különösen nehezen engedi el azt, akihez érzelmileg kötődik. Vajon te is köztük vagy?

Egy mérgező kapcsolatból kilépni sokszor sokkal nehezebb, mint kívülről gondolnánk. Vannak, akik a rossz tapasztalatok ellenére is újra és újra esélyt adnak a másiknak, mert a szeretet, a remény vagy éppen az egyedülléttől való félelem erősebb bennük a józan észnél. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos lehet erre a mintára.

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Rák

A Rák számára a szerelem elsősorban érzelmi biztonságot, kötődést és összetartozást jelent. Ha egyszer közel enged magához valakit, rendkívül nehezen mond le róla, még akkor is, ha a kapcsolat már több fájdalmat okoz neki, mint örömet. Hajlamos a szép emlékekbe kapaszkodni, és folyton azt remélni, hogy a másik egyszer visszaváltozik azzá az emberré, akibe beleszeretett. Sokszor a közös múlt és a másik iránt érzett felelősség tartja benne egy olyan helyzetben, amelyből már régen ki kellett volna lépnie. A Ráknak meg kell tanulnia, hogy az érzelmi kötődés önmagában még nem tesz egészségessé egy kapcsolatot.

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