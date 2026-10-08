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Ezért nem tudsz nemet mondani a főnöködnek a zodiákusod szerint
Unsplash

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Ezért nem tudsz nemet mondani a főnöködnek a zodiákusod szerint

Farkas Izabella
Írta 2026.10.08.
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A csillagjegyed azt is elárulhatja, miért nehéz nemet mondanod a főnöködnek, még akkor is, ha már túl sok a feladatod.

Van, aki gondolkodás nélkül vállal még egy feladatot, más pedig inkább lenyeli a bosszúságát, csak hogy ne legyen konfliktus a munkahelyén. Lehet, hogy nem egyszerűen a személyiséged miatt nehéz nemet mondanod. A zodiákusod alapján ugyanis egészen más ok állhat a háttérben. Mutatjuk, melyik csillagjegynél mi teszi nehézzé a határok meghúzását.

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Kos

A Kos alapvetően harcos alkat, mégis gyakran pont ő roskad össze egy-egy határozott kérés alatt, mert a versengő közegben attól fél, hogy a nemet mondást gyengeségnek értékelik. A bizonyítási vágy nála erősebb, mint a kimerültség jele.

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