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Ez az 5 csillagjegy mindig háromszor ellenőrzi, bezárta-e az ajtót, mielőtt elmegy otthonról
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Ez az 5 csillagjegy mindig háromszor ellenőrzi, bezárta-e az ajtót, mielőtt elmegy otthonról

Váradi Petra
Írta 2026.11.01.
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A csillagjegyek között akad néhány, akiknél ez a fajta aprólékos ellenőrzés nem szeszély, hanem a személyiségük szerves része.

Bika: a biztonság mindenek felett

A Bika az állatöv egyik legmegfontoltabb jegye, és nála a nyugalom az otthon rendjén múlik. Mielőtt elindulna, végigjárja a lakást: konnektorok, gáz, zárt ablakok, mintha egy belső listát pipálna ki. Nem azért teszi, mert ideges típus lenne, hanem mert számára a kiszámíthatóság egyenlő a jó közérzettel, és egy bizonytalan kérdőjel az egész napját beárnyékolhatja.

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Ha egy Bika barátod séta közben hirtelen megáll és azt mondja, vissza kell mennie ellenőrizni valamit, ne vedd túlzásnak. Nála ez egyszerűen a megnyugvás feltétele, és amíg nem bizonyosodik meg róla, a gondolatai is ott ragadnak otthon.

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