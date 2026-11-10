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Nehezen húzod meg a határaidat? A horoszkópod segíthet megérteni, miért
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Nehezen húzod meg a határaidat? A horoszkópod segíthet megérteni, miért

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.10.
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Amikor eljön a pillanat és először nemet mersz mondani valamire, hirtelen új megvilágításba kerül az egész életed.

Ez a belső fordulópont mégsem a rideg önzésről szól, hanem a saját lelki békéd visszaszerzéséről – amihez a zodiákusod is meglepően pontos kulcsot adhat.

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Kos

A Kos tüzes és lendületes karaktere mögött gyakran ott bujkál a vágy, hogy mindenki elismerje a rátermettségét. Sokszor azért vállal túl sokat a mindennapokban, mert bizonyítani akarja környezetének a belső erejét, és retteg attól, hogy a gyengeség legkisebb jelét mutassa.

Emiatt a legnehezebb feladata talán az, hogy belássa: nem kell minden egyes helyzetben megállíthatatlanul helytállnia. Amikor elengedi ezt a belső kényszert, rájön, hogy a valódi belső ereje abból fakad, ha néha önmagát választja a folyamatos bizonyítás helyett.

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