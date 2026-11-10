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3 csillagjegy, aki sosem rendez nyilvánosan jelenetet
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3 csillagjegy, aki sosem rendez nyilvánosan jelenetet

Váradi Petra
Írta 2026.11.10.
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Nem szeretik mások előtt kiteregetni a magánéleti problémáikat: ez a három csillagjegy inkább négyszemközt rendezi a konfliktusait.

Vannak, akik egy vita hevében sem veszítik el a fejüket, és akkor sem emelik fel a hangjukat, ha valaki mélyen megbántja őket. Inkább félrevonulnak, csendben feldolgozzák a történteket, és négyszemközt rendezik a nézeteltéréseiket. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen ügyel arra, hogy soha ne teregesse ki a magánéleti konfliktusait mások előtt.

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Bak

A Bak számára rendkívül fontos a méltóság és az önuralom, ezért még a legfeszültebb helyzetekben is igyekszik megőrizni a higgadtságát. Nem szereti, ha mások a magánéleti problémáinak szemtanúivá válnak, és különösen kellemetlenül érzi magát, ha egy vita nyilvános veszekedéssé fajul. Inkább magában tartja a dühét, és megvárja a megfelelő pillanatot, amikor négyszemközt beszélheti meg a problémát az érintettel. Ez nem jelenti azt, hogy könnyen megbocsát vagy elfelejti a sérelmeket: egyszerűen úgy gondolja, hogy minden helyzetnek megvan a maga helye és ideje. A Bak számára a nyilvános jelenet nem megoldás, hanem az önuralom elvesztésének jele.

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