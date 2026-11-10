Több mint fázós kéz – minden, amit a Raynaud-szindrómáról tudnod kell

Elfehéredő, elkékülő ujjak és kellemetlen fájdalom hidegben? Ismerd meg a Raynaud-szindróma tüneteit, okait és a lehetséges kezelési módokat!

Kilépsz a hidegbe, néhány perc múlva pedig azt veszed észre, hogy az ujjaid hegye viaszfehérre vált, mintha kiszívták volna belőlük a vért. Ezt követően kékes-lilás árnyalat jelenhet meg, majd bizsergés és lüktető fájdalom kísérheti a felmelegedést. Ha nem egyszeri esetről van szó, hanem rendszeresen hasonlóan reagálnak az ujjaid a hidegre, érdemes odafigyelned a tünetekre, mert akár Raynaud-jelenség is állhat a háttérben.

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Mi történik ilyenkor az ujjaidban?

Hideg hatására a szervezet ösztönösen védi a belső szerveket: összehúzza a bőr és a végtagok apró ereit, hogy a vér inkább a törzs felé áramoljon, ahol a létfontosságú szervek találhatók. Ez teljesen természetes folyamat, a Raynaud-jelenség esetében azonban az erek a szokásosnál jóval erősebben reagálnak a hidegre vagy akár az érzelmi stresszre.

Az erek átmeneti összehúzódása miatt csökken az ujjak vérellátása, ezért azok először elfehéredhetnek, majd kékes-lilás színt ölthetnek. Amikor a keringés helyreáll, az ujjak kipirosodhatnak, és ezt gyakran bizsergés, zsibbadás vagy akár kifejezetten kellemetlen, lüktető fájdalom kíséri. Olvass még a témában Mennyire vagy tudatos vásárló? Ez a teszt megmutatja, milyen könnyű téged befolyásolni „Jól látom, hogy fogytál?” – Miért érzik úgy az emberek, hogy muszáj szóvá tenniük a másik testsúlyát? A kávé is beleszámít a napi vízfogyasztásodba? Íme, mit mondanak erről a szakértők A mese, ami visszahozta az életembe a megemlékezés igazi varázsát

Nem mindenkinél jelentkezik mindhárom színváltozás, de a visszatérő, rohamokban fellépő elszíneződés jellegzetes tünet.

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