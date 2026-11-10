november 10. Réka napja Ma: 6°C Holnap: 5°C 🌧️
november 10. Réka napja Ma: 6°C Holnap: 5°C 🌧️
Több mint fázós kéz – minden, amit a Raynaud-szindrómáról tudnod kell
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Több mint fázós kéz – minden,...

Több mint fázós kéz – minden, amit a Raynaud-szindrómáról tudnod kell

Váradi Petra
Írta 2026.11.10.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Elfehéredő, elkékülő ujjak és kellemetlen fájdalom hidegben? Ismerd meg a Raynaud-szindróma tüneteit, okait és a lehetséges kezelési módokat!

Kilépsz a hidegbe, néhány perc múlva pedig azt veszed észre, hogy az ujjaid hegye viaszfehérre vált, mintha kiszívták volna belőlük a vért. Ezt követően kékes-lilás árnyalat jelenhet meg, majd bizsergés és lüktető fájdalom kísérheti a felmelegedést. Ha nem egyszeri esetről van szó, hanem rendszeresen hasonlóan reagálnak az ujjaid a hidegre, érdemes odafigyelned a tünetekre, mert akár Raynaud-jelenség is állhat a háttérben.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben

Mi történik ilyenkor az ujjaidban?

Hideg hatására a szervezet ösztönösen védi a belső szerveket: összehúzza a bőr és a végtagok apró ereit, hogy a vér inkább a törzs felé áramoljon, ahol a létfontosságú szervek találhatók. Ez teljesen természetes folyamat, a Raynaud-jelenség esetében azonban az erek a szokásosnál jóval erősebben reagálnak a hidegre vagy akár az érzelmi stresszre.

Az erek átmeneti összehúzódása miatt csökken az ujjak vérellátása, ezért azok először elfehéredhetnek, majd kékes-lilás színt ölthetnek. Amikor a keringés helyreáll, az ujjak kipirosodhatnak, és ezt gyakran bizsergés, zsibbadás vagy akár kifejezetten kellemetlen, lüktető fájdalom kíséri.

Olvass még a témában

Nem mindenkinél jelentkezik mindhárom színváltozás, de a visszatérő, rohamokban fellépő elszíneződés jellegzetes tünet.

Raynaud-szindróma
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ez a 3 csillagjegy inkább egyedül küzd, mint hogy segítséget kérjen

Ezeket olvassák most

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

„Évekig én fizettem a szüleim gyógyszereit, miközben a testvérem csak hétvégén látogatta őket” – ekkor lett elegem

5 borzasztóan rossz szokás, amivel szorongóvá neveled a gyermekedet

5 borzasztóan rossz szokás, amivel szorongóvá neveled a gyermekedet

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

„Eladtam az ékszereimet, hogy a fiam egyetemre járhasson” – hála helyett ezt kaptam tőle

„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

„Betiltott szexuális kameraállások a női sportolóknál” – 10 jó hír a nagyvilágból

Ezt a 3 csillagjegyet a legnehezebb elfelejteni egy szakítás után

Ezt a 3 csillagjegyet a legnehezebb elfelejteni egy szakítás után

3 csillagjegy, aki híres a döntésképtelenségéről

3 csillagjegy, aki híres a döntésképtelenségéről

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.