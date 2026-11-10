Több mint fázós kéz – minden, amit a Raynaud-szindrómáról tudnod kell

Kilépsz a hidegbe, néhány perc múlva pedig azt veszed észre, hogy az ujjaid hegye viaszfehérre vált, mintha kiszívták volna belőlük a vért. Ezt követően kékes-lilás árnyalat jelenhet meg, majd bizsergés és lüktető fájdalom kísérheti a felmelegedést. Ha nem egyszeri esetről van szó, hanem rendszeresen hasonlóan reagálnak az ujjaid a hidegre, érdemes odafigyelned a tünetekre, mert akár Raynaud-jelenség is állhat a háttérben.
Mi történik ilyenkor az ujjaidban?
Hideg hatására a szervezet ösztönösen védi a belső szerveket: összehúzza a bőr és a végtagok apró ereit, hogy a vér inkább a törzs felé áramoljon, ahol a létfontosságú szervek találhatók. Ez teljesen természetes folyamat, a Raynaud-jelenség esetében azonban az erek a szokásosnál jóval erősebben reagálnak a hidegre vagy akár az érzelmi stresszre.
Az erek átmeneti összehúzódása miatt csökken az ujjak vérellátása, ezért azok először elfehéredhetnek, majd kékes-lilás színt ölthetnek. Amikor a keringés helyreáll, az ujjak kipirosodhatnak, és ezt gyakran bizsergés, zsibbadás vagy akár kifejezetten kellemetlen, lüktető fájdalom kíséri.
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