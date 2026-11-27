Két alapanyag, főzés nélkül – és mégis egy meglepően sűrű, pudingos desszert az eredmény. Ez a csokipuding receptje elsőre túl egyszerűnek tűnik, de valóban működik.

Egyes receptek első olvasatra annyira egyszerűnek tűnnek, hogy inkább továbbgörgetünk felettük gondolván, hogy „biztos nem is működnek”. Pontosan így jártam ezzel a csokipudinggal is, amelyhez mindössze két alapanyag kell, ráadásul még főzni sem szükséges…

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Néhány éve ültettünk két datolyaszilvafát a kertünkbe: részben azért, mert szeretjük a gyümölcsét, részben pedig azért, mert próbáltuk igazodni a változó éghajlati viszonyokhoz. A kis fák gyönyörűen fejlődnek, ősszel a húsos leveleik bordó árnyalatokban pompáznak, és minden évben fantasztikus, termetes gyümölcsökkel örvendeztetnek meg bennünket.

Olyannyira, hogy mostanra már szinte elajándékozni sem tudom az összes termést – elkezdtem recepteket keresni, amelyekben felhasználhatom ezt a nálunk még mindig kissé egzotikusnak számító finomságot. Olvass még a témában Már az is red flag, ha valaki nem jár terápiára? A nő, akit követsz, talán nem is létezik – Kitől fogadunk el életvezetési tanácsot az Instagramon? Melyik állatot választod? Ez a rejtett személyiségjegyed irányítja a döntéseidet Már nem ragaszkodom minden régi karácsonyi szokáshoz – rájöttem, hogy az ünnepnek velünk együtt kell változnia

Így bukkantam rá a főzés nélkül készülő csokipudingra. Elsőre túl szépnek tűnt, hogy igaz legyen, ezért továbbgörgettem. Csakhogy a következő napokban újra és újra szembejöttek velem a különböző videók, szóval úgy döntöttem, néhány gyümölccsel én is teszek egy próbát.

A recept meglepően egyszerű

Két nagyon érett, puha datolyaszilvának lehúztam a héját, majd körülbelül egy evőkanál cukrozatlan kakaóporral együtt turmixgépbe tettem. Néhány pillanat alatt egynemű, sűrű, már-már pudingos állagú krémet kaptam. Ízre finom volt, de még ekkor is kissé hitetlenkedtem, ezért a masszát hűtőbe tettem, majd vártam, mi történik vele.

A végeredmény aztán nagyon meglepett: a desszert szépen megszilárdult, és még a formából is gond nélkül ki tudtam fordítani, holott ez „sima” pudinggal sem mindig olyan egyszerű. Ehhez pedig nem kellett keményítő, zselatin, tejszín, tej vagy akár hozzáadott cukor – minden nélkül működött.

A gyümölcs természetes édessége és állaga önmagában elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy egy egészen különleges édesség készüljön belőle.

A pektin lehet a titok nyitja A datolyaszilva nem csupán az íze és tápértéke miatt érdekes, hanem azért is, mert természetes pektint tartalmaz. Ez a növényi élelmi rost a gyümölcsök sejtfalának egyik alkotóeleme, és képes nagy mennyiségben vizet megkötni, valamint megfelelő körülmények között a géles állag kialakításában is szerepet játszik. A desszert sűrűségét a gyümölcspép további rostjai is segítik, a hűtés pedig hozzájárul ahhoz, hogy a krém még jobban összeálljon. És hogy miért különösen jó nekünk, hogy a datolyaszilvában sok pektin van? Nos, azért, mert a pektin az oldható rostok közé tartozik. Ezek a rostok a vízzel érintkezve gélszerű anyagot képeznek, lassítják a gyomor ürülését, és a bélflóra számára is hasznosak. A datolyaszilva emellett rostokat, C-vitamint, karotinoidokat és különböző antioxidáns hatású növényi vegyületeket is tartalmaz, így nemcsak finom, hanem tápanyagokban is értékes alapanyag. Ünnepi desszertnek is megállja a helyét A legegyszerűbb változat nekem már önmagában is nagyon bevált, de természetesen tovább lehet gondolni ezt a finomságot. Láttam például magvajjal vagy banánnal gazdagított verziókat is, ezeket még nem próbáltam, de könnyen elképzelhető, hogy működnek. Ami viszont különösen tetszik ebben a receptben, az nemcsak a praktikuma, hanem az, hogy egy kis fantáziával akár ünnepi desszert is készülhet belőle. Szép formába öntve, kakaóporral, friss gyümölcsökkel vagy néhány szem maggal díszítve egészen mutatós édességet kapunk. Az alapváltozat tej, tojás, glutén és hozzáadott cukor nélkül készül, így sokféle étrendbe beilleszthető, bár ételérzékenység esetén a kakaópor összetételére és esetleges nyomokban előforduló allergénekre is érdemes figyelni.

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